От обучения к собственным проектам: в Днепре состоялся молодежный форум

В Днепре состоялся традиционный молодежный форум, который уже в восьмой раз организовал Молодежный совет Днепра. В этом году мероприятие собрало более 200 участников — активную молодежь, представителей власти, бизнеса и ветеранского сообщества.

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Форум стал площадкой для открытого общения и обмена опытом. Участники могли пообщаться с представителями различных сфер, найти единомышленников, а также узнать о возможностях для обучения, профессионального развития и реализации собственных проектов. Мероприятие проходит по инициативе и при поддержке фонда Марии Пинчук в сотрудничестве с Днепровским городским советом.

Председатель Молодежного совета Днепра Алексей Юхно рассказал, что основная цель форума — создать неформальное пространство, где молодежь может открыто общаться, находить интересные инициативы и возможности для развития собственных идей. По его словам, участники также могут запустить собственные проекты, познакомиться с интересными людьми и найти единомышленников.

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Программа форума включала три панельные дискуссии. Участники обсудили взаимодействие молодежи с властями, профессиональное развитие и сотрудничество с бизнесом, а также взаимодействие молодежи и сообщества ветеранов.

Отдельно в рамках мероприятия работала "Аллея возможностей", где были представлены образовательные, профессиональные и грантовые инициативы.

Студентка "Днепровской политехники" Варвара Солодовникова рассказала, что пришла на форум, чтобы узнать о новых возможностях. Она отметила, что молодежь часто слышит о большом количестве таких возможностей, однако не всегда знает, где именно их искать. По её словам, подобные мероприятия помогают знакомиться с единомышленниками, находить полезные контакты и возможности для реализации собственных проектов.

Отдельной частью форума стало создание "ветки молодёжи" — элемента будущей скульптурной композиции. В рамках культурно-художественного проекта "Точка притяжения: Дом" участники совместно с ОО "Национальный союз художников по художественному металлу" собственноручно присоединились к её ковке. Таким образом, вклад молодежи станет частью будущей композиции.

Общественный деятель и основательница БФ "Фонд Марии Пинчук" Мария Пинчук-Вжежевская отметила, что форум призван дать молодежи возможность пообщаться с представителями различных сфер деятельности и задать им вопросы. Она подчеркнула важность поддержки молодых людей на пути к самореализации, развитию, пробованию нового и поиску собственного пути.

Секретарь Днепровского городского совета Александр Санжара напомнил, что в этом году Днепр получил статус "Молодежной столицы Украины". Он подчеркнул важность помощи молодежи в определении собственных перспектив, знакомства с работодателями и общественными организациями, а также активного участия в развитии города.

По словам Санжары, важно создавать условия, при которых перспективные молодые люди будут работать и оставаться в Днепре, в частности на местных предприятиях. Он также отметил важность сотрудничества и обмена мнениями между молодежью, бизнесом и властью, благодаря чему можно формировать общее видение будущего города.