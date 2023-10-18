Оперируют, лечат, ухаживают: в Днепре рассказали о помощи животным, эвакуированным из опасных мест

В днепровский КП "Зооконтроль" продолжают доставлять вывезенных из опасных мест животных. Еще в начале полномасштабного вторжения городской голова Борис Филатов поручил предприятию максимально помогать эвакуированным четырехлапым. В том числе и принимать на временное содержание домашних любимцев от переселенцев и военных, ушедших защищать страну.

"Продолжаем принимать эвакуированных животных. Среди них были ранены, контужены, с переломами. Были такие травмы, с которыми мы раньше не сталкивались. Часто животных привозят в большом стрессе. Всем им помогаем, лечим, социализируем. Были у нас и с очень тяжелыми ранениями, которые лечились и с полгода у нас. К счастью, их удалось спасти. Один из таких – собака по кличке Бургер. Его привезли к нам военные. У него было ранение морды, обеих челюстей. Он был в аппарате Илизарова. В конце концов, нашлись Владельцы Бургера, которые его забрали, всегда приятно наблюдать, когда животные уезжают от нас здоровыми, конечно, у нас большинство собак и кошек, но с начала войны у нас были и попугаи, и медведи, и тигры, и козел. нас нет соответствующих условий. Поэтому оказывали им помощь и передавали уже в приспособленные места", – рассказывает начальник отдела регистрации животных КП "Зооконтроль" Ирина Пономаренко.

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Также в "Зооконтроле" берут на передержку животных приезжающих в город переселенцев и не могут найти себе жилье, где бы им позволили проживать с домашними любимцами. Всего с начала полномасштабного вторжения на предприятии приняли 1022 собаки и 131 кота. В прошлом году "Зооконтроль" собственными силами совершил шесть поездок в зоны боевых действий, опасные места, откуда вывезли более 60 собак и 23 кота. Подавляющее большинство животных в "Зооконтроль" привозят волонтеры. Одни из таких – представители общественной организации "Save Animals Ukraine".

По словам представителя упомянутой общественной организации Игната Туренко, устроить всех эвакуированных животных сейчас сложновато, поскольку приюты переполнены, поэтому доставляют их и в "Зооконтроль". "Вывезти всех животных не можем. Стараемся в первую очередь эвакуировать больных, раненых. Здесь в "Зооконтроле" им помогают, лечат. После этого мы также помогаем и в поиске семей для четвероногих. Ежемесячно эвакуируем около 40", – говорит Игнат Туренко. Кроме помощи животным из других городов, "Зооконтроль" не останавливал свою повседневную работу, связанную со стерилизацией беспризорных животных в городе, оказанием помощи травмированным, которых тоже сюда доставляют.

"К нам продолжают эвакуировать животных. Не учитывая плановые стерилизации, ежедневно проводим 5-6 операций животным. С начала года "Зооконтроль" оказал помощь 2,5 тыс. собак (стерилизация, вакцинация от бешенства). Сейчас на предприятии 263 собаки и 56 кошек "Каждому пытаются найти новый дом. Так что желающие взять к себе четырехлапого могут обращаться по телефону: 067-908-89-86 с 08:00 до 17:00 в будние дни", – добавила Ирина Пономаренко.