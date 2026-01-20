Новые операционные, центры ментального здоровья, трансплантация и реабилитация: как больницы Днепра держат тыл

В 2025 году, несмотря на полномасштабную войну, медицинской отрасли Днепра удалось не только поддерживать стабильную работу, но и продолжить системную модернизацию. В медицинских учреждениях Днепра проводят ремонты, устанавливают новое оборудование, чтобы качественно предоставлять услуги нашим защитникам и гражданскому населению. Об этом сообщает департамент здравоохранения населения Днепровского городского совета.

– Наш реабилитационный центр первым в Украине получил европейскую аккредитацию по допротезной реабилитации пациентов с травматическими ампутациями, — отметила Татьяна Прибиток, заместитель директора департамента здравоохранения населения Днепровского городского совета, начальник управления организации медицинской помощи. - Также в прошлом году было обновлено отделение реабилитации еще в двух городских больницах. Они получили новое оборудование при поддержке международных партнеров, в частности чешской организации Caritas.

В 2025 году проведены ремонтные работы в четырех амбулаториях, функционирующих на базе центров первичной медицинской помощи, две из которых получили повреждения в результате вражеских обстрелов. В помещениях выполнено обновление стен, пола, потолков и окон, обустроены кабинеты врачей, манипуляционные и вспомогательные помещения. Ремонтные работы осуществлены с учетом потребностей маломобильных групп населения.

В городской клинической больнице №4 в 2025 году построены две новые операционные для пациентов травматологического и нейрохирургического профилей, а также увеличены мощности отделения физической и реабилитационной медицины. Центр совершенства и отделение физической и реабилитационной медицины этого учреждения являются единственными в Украине, прошедшими аккредитацию Европейского Союза по допротезной реабилитации.

В учреждении создана современная микробиологическая лаборатория, способная выполнять широкий спектр сложных исследований, что позволяет оптимизировать работу врачей, в частности в случаях исследования ран, полученных в результате боевых действий. Кроме того, благодаря обновлению медицинского оборудования больница первой в области начала проведение аутотрансплантации стволовых клеток взрослому населению для лечения онкогематологических заболеваний. В сотрудничестве с немецким фондом GIZ в здании больницы заменен ряд пассажирских и больничных лифтов.

Важным этапом международного сотрудничества стало подписание Меморандума о сотрудничестве, обучении и стажировке с ведущей шведской клиникой Skåne. Осенью 2025 года команда онкологов, гематологов, радиологов и хирургов больницы прошла стажировку, продолжение которой в 2026 году будет способствовать внедрению современных методов лечения и профессиональному развитию специалистов.

В городской клинической больнице № 16 отремонтировано приемное и неврологическое отделение, сейчас завершается обновление травматологического отделения. Для нужд заведения приобретен компьютерный томограф. Также при поддержке города-партнера Кельна больница получила оборудование для мытья и обеззараживания медицинских инструментов, что позволило втрое сократить время проведения дезинфекционных процедур.

В городской клинической больнице № 6 при поддержке чешского фонда "Каритас" обновлено амбулаторное отделение физиотерапии и реабилитации. Здание заведения переоборудовано в соответствии с требованиями доступности.

В больнице скорой медицинской помощи продолжается завершающий этап реконструкции лечебного корпуса, в котором запланировано открытие нейрохирургического отделения с самым современным оборудованием. Реперфузионный центр больницы демонстрирует лучшие в области показатели по спасению пациентов с острым инфарктом миокарда. Центр ментального здоровья, созданный в январе 2025 года, является одним из лучших в Украине по показателям эффективности работы и финансовой состоятельности.