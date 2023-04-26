Нам всем нужно задумываться над уроками катастрофы на ЧАЭС, – Филатов

26 апреля Днепр вместе со всей страной чествует День памяти Чернобыльской трагедии – одной из самых ужасных катастроф в истории человечества. Почтить павших коллег-ликвидаторов пришел и Виктор Губоренко. Тогда, в 1986-м, преодоление последствий взрыва реактора пришлось именно на его сорокалетие.

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Об этом сообщила пресс-служба городского совета Днепра.

"То, что было – помнишь каждый свой шаг. Я там был 210 дней – семь месяцев. Все так отчеканилось в памяти, остались такие впечатления, что невозможно передать. Многих уже нет. Из шестерых я один остался – из тех, кого призывали", – рассказывает Виктор.

Несмотря на вызовы развязанной Россией войны, город продолжает оказывать поддержку тем, кого почти сорок лет назад напрямую коснулось это страшное событие. На материальную помощь, а также выплаты на лечение и оздоровление в бюджете предусмотрено более 19 млн грн.

Мэр Днепра Борис Филатов подчеркнул, что страна уже второй раз вынуждена чествовать годовщину трагедии в условиях полномасштабной войны. И действия террористического российского государства говорят о том, что никаких выводов после катастрофы никто там так и не сделал.

"Мы все помним, как во время полномасштабной войны Чернобыльская атомная станция была захвачена россиянами. Потом они ее покинули. Но сейчас захвачена Запорожская атомная станция. Поэтому считаю, что сегодня эта 37-я годовщина имеет особый смысл. И нам всем нужно задумываться над ее уроками", – сказал Филатов.