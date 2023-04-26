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Нам всем нужно задумываться над уроками катастрофы на ЧАЭС, – Филатов

Мария Шевчук
Днепр
3 минуты
174
Нам всем нужно задумываться над уроками катастрофы на ЧАЭС, – Филатов

26 апреля Днепр вместе со всей страной чествует День памяти Чернобыльской трагедии – одной из самых ужасных катастроф в истории человечества. Почтить павших коллег-ликвидаторов пришел и Виктор Губоренко. Тогда, в 1986-м, преодоление последствий взрыва реактора пришлось именно на его сорокалетие.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба городского совета Днепра.

Нам всем нужно задумываться над уроками катастрофы на ЧАЭС, – Филатов
Нам всем нужно задумываться над уроками катастрофы на ЧАЭС, – Филатов
Нам всем нужно задумываться над уроками катастрофы на ЧАЭС, – Филатов

"То, что было – помнишь каждый свой шаг. Я там был 210 дней – семь месяцев. Все так отчеканилось в памяти, остались такие впечатления, что невозможно передать. Многих уже нет. Из шестерых я один остался – из тех, кого призывали", – рассказывает Виктор.

Нам всем нужно задумываться над уроками катастрофы на ЧАЭС, – Филатов
Нам всем нужно задумываться над уроками катастрофы на ЧАЭС, – Филатов

Несмотря на вызовы развязанной Россией войны, город продолжает оказывать поддержку тем, кого почти сорок лет назад напрямую коснулось это страшное событие. На материальную помощь, а также выплаты на лечение и оздоровление в бюджете предусмотрено более 19 млн грн.

Нам всем нужно задумываться над уроками катастрофы на ЧАЭС, – Филатов
Нам всем нужно задумываться над уроками катастрофы на ЧАЭС, – Филатов

Мэр Днепра Борис Филатов подчеркнул, что страна уже второй раз вынуждена чествовать годовщину трагедии в условиях полномасштабной войны. И действия террористического российского государства говорят о том, что никаких выводов после катастрофы никто там так и не сделал.

Нам всем нужно задумываться над уроками катастрофы на ЧАЭС, – Филатов
Нам всем нужно задумываться над уроками катастрофы на ЧАЭС, – Филатов

"Мы все помним, как во время полномасштабной войны Чернобыльская атомная станция была захвачена россиянами. Потом они ее покинули. Но сейчас захвачена Запорожская атомная станция. Поэтому считаю, что сегодня эта 37-я годовщина имеет особый смысл. И нам всем нужно задумываться над ее уроками", – сказал Филатов.

Нам всем нужно задумываться над уроками катастрофы на ЧАЭС, – Филатов
Нам всем нужно задумываться над уроками катастрофы на ЧАЭС, – Филатов