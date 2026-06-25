На скандальных недостроенных объектах Турчина разворовали деньги инвесторов, — представитель строительной компании

История вокруг недостроев скандального застройщика Александра Турчина в Днепре получила развитие – деньги разворованы, а обещания застройщика "группам инвесторов" – это еще один шанс завести их в тупик.

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Об этом пишет "Днепр Оперативный". Издание ссылается на заявление руководителя строительной компании Максима Федулова.

"Почему не достраивается объект "Дельмар" в Киеве? Почему не достраивается объект "Дель Рей"? Причина проста: деньги украдены. "Дельмар Днепр Сервис" – подконтрольная компания, владелец – Александр Турчин. Сабинина является номинальным директором", – сказал Федулов.

Экс-депутат горсовета Александр Турчин известен рядом крайне скандальных недостроев в городе, которые возводятся с нарушениями: достраиваются дополнительные этажи, не предусмотренные проектом, вместо подземного паркинга возводится небоскреб.

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Это – вопиющие нарушения, поэтому незаконные недостройки Турчина не имеют никаких шансов на достройку и ввод в эксплуатацию, о чем неоднократно заявляли городские власти Днепра. Законно пользоваться этой недвижимостью, подключить электричество, водоснабжение, канализацию – невозможно. Поэтому инвесторы, вкладывавшие деньги в объекты, связанные с Турчиным, серьёзно рискуют потерять свои средства. В целом масштабы этого безобразия приближаются к уровню столичной аферы "Элита-центр".

Печальный и показательный пример того, как незаконно действует горе-застройщик Турчин: в 2018 году его структуры получили от города разрешение на строительство подземной парковки. Вместо этого было возведено высотное здание почти в три десятка этажей – вопреки законодательству. Земельный участок для строительства многоэтажного здания не предоставлялся, отсутствуют градостроительные условия и ограничения, самовольное строительство расположено в пределах исторического ареала, где высота застройки вообще не может превышать 20 м.

Из-за незаконных действий застройщика Днепровский городской совет подал заявление о преступлении в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело по факту незаконного строительства.

Известно, что Турчин уверял людей, вложивших деньги в строительство, что сможет "решить вопрос" благодаря связям в столице и указывал на нынешнее руководство Офиса Президента.

Однако как уверен бывший подрядчик Турчина, эти обещания – пустые и бессмысленные. В своём обращении представитель строительной компании Максим Федулов отметил, что попытки Турчина создавать "группы инвесторов" – не что иное, как ещё одна возможность завести вкладчиков в тупик.