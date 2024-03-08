'На мешок удаленных обломков всего один шар': врач из Днепра рассказал о частых ранениях военных

Богдану 31 год. Летом 2022-го мужчина стал в ряды ВСУ. До этого работал пекарем. В марте 2023-го во время вражеского минометного обстрела не успел сгруппироваться и получил ранение, потерял много крови. После эвакуации в Днепр защитник перенес 6 операций. После – реабилитация в Израиле, а сейчас – в Днепре.

"Реабилитационный центр мне очень помог. Стало меньше боли. Много занятий, упражнений. Сегодня, к примеру, у нас был тренинг от международной делегации. Учились передвигаться на кресле колесному активному типу. Отрабатывали практические моменты, как преодоление препятствий, бордюров, лестниц. Еще не все получается, но я буду работать над этим. Также получил от этой делегации в подарок кресло колесное активного типа. Это очень круто. Оно действительно позволяет быть более мобильным. В дальнейшем, конечно, планирую вернуться к обычной жизни, работать. Возможно, переучусь, чтобы работать в сфере IT", – рассказал Богдан.

"Моя задача - научить Богдана пользоваться креслом колесным как можно лучше и быть самостоятельным в своем быту. Для того чтобы он мог найти работу, заниматься хобби и другими активностями. Сейчас мы работаем над тем, чтобы он мог самостоятельно вставать с пола, повышаем выносливость. Также моя задача – помочь Богдану адаптироваться в быту, чтобы он был самостоятельным и независимым", – отметила эрготерапевт Регина.

В реабилитационном центре Днепра с каждым пациентом работает мультидисциплинарная команда. Она состоит из врачей физической реабилитации, физических терапевтов, эрготерапевтов, логопедов и психологов. Для каждого больного разрабатывается индивидуальная программа лечения с учетом особенностей пациента и его запроса.

"Я учу Богдана держать баланс сидя и функциональному дотягиванию. Это нужно, чтобы пациент мог перекладывать предметы, чтобы он мог поднять что-то с пола и т.д. Также мы делаем упражнения на растяжение. Они очень важны для пациентов, имеющих спинальную травму. Богдан очень мотивирован и, наверное, один из самых дисциплинированных пациентов, с которыми я только работала. Это ему сильно помогает", – добавила физическая терапевт Дарина.

Днепр – мощный хаб помощи военных, где раненым бойцам оказывают комплексную медицинскую помощь. Следовательно, защитники первую медицинскую помощь получают именно в городских больницах Днепра.

Один из таких – Юрий. Мужчина получил ранения на Донецком направлении еще в начале войны, в марте 2022-го. Но только сейчас несколько осколков в бедре, которые тогда не были удалены, начали беспокоить.

"На войну пошел добровольцем 24 февраля 2022 года. До этого работал на заводе электроники в Чехии. Как раз в то время вернулся в Украину, потому что закончился контракт. 26-го должен был ехать снова, но уже 22 февраля стало понятно, что война близка Ранение было тяжелое, я не чувствовал ног, но довольно быстро вернулся на позиции. Два года меня эти осколки не беспокоили, но начали недавно, поэтому я здесь. Операцию мне уже сделали, осколки вытащили, чувствую себя хорошо. Долго задерживаться в больнице не планирую, меня уже ждут ребята", – сказал Юрий.

Ранение Юрия типично, говорит врач. Чаще бойцы попадают с осколочными, реже всего бывают шаровые. Вспоминает, когда было много раненых – на один мешок обломков был только один шар.

"В последнее время к нам попадают не только раненые военные, но и те, что уже лечились, но сейчас нуждаются в каком-то долечении. Количество раненых стало меньше. Мне кажется, это произошло, потому что улучшилась логистика", – прокомментировал Юрий, заведующий травматологическим отделением городской больницы. .