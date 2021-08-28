На Днепропетровщине в рамках 'Большой стройки' Зеленского строят две новые трассы

На Днепропетровщине перешли "за экватор" работы на строительстве с нуля двух трасс – объезда города Днепр и дороги Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка, которая прокладывается в объезд населенных пунктов Петриковской и Царичанской общин.

Об этом сообщает Днепропетровская ОГА. Трасса Н-31 станет самым коротким и оптимальным путем из Днепра в Киев.

"В регионе строят две новые дороги. Одна из них – в объезд областного центра. Она соединит трассу Н-08 с Южным мостом и разгрузит город от транзита", – отметил глава ОГА Валентин Резниченко.

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Строительство обоих дорог входит в программу президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

На объездной дороге в обход Днепра протяженностью 7 км пока основные усилия сосредоточено на обустройстве двухуровневой развязки на пересечении трассы с дорогой в аэропорт. Ожидаемая загруженность – 9,5 тыс.автомобилей в сутки. Работы находятся на завершающей стадии, на очереди – вложение асфальта.

Между тем на участке обхода Днепра возле Южного моста строители делают основу из земляного полотна и обустраивают дорожную одежду.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее отметил, что благодаря программе "Большая стройка" удалось вернуть 200 тысяч рабочих мест из почти 350-400 тысяч, которые были утрачены во время коронокризиса.