На Днепропетровщине неизвестные пытались сорвать заседание райсовета. Видео

В Днепропетровской области во время избрания депутатами Криворожского районного совета нового главу района на сессию пришло около тридцати неизвестных лиц, которые пугали депутатов расправой.

Как OBOZREVATEL рассказали очевидцы, неизвестные открыто угрожали депутатам и пытались сорвать голосование.

При этом, как сообщили свидетели событий, депутат Криворожского городского совета, руководитель фракции в горсовете от "Слуги народа" Александр Фастовец якобы кричал депутатам, что главой должен стать именно представитель "слуг". Такой, по его словам, является позиция президента Владимира Зеленского, что нарушает все законы избирательного процесса.

Однако, несмотря на попытки провоцировать работу райсовета, голосование удалось провести строго с соблюдением законодательства. Все присутствующие и зарегистрированные депутаты райсовета имели возможность голосования, а процесс подсчета голосов был максимально открытым как для депутатов, так и для представителей средств массовой информации.

По результатам голосования, большинство голосов получил кандидат от партии "ЕС" Виктор Мудрый, он набрал 34 голоса.

Сам Мудрый не голосовал за свою кандидатуру, чтобы, согласно закону, избежать конфликта интересов. После подсчета голосов и объявления результатов голосования новый глава принял присягу и приступил к исполнению обязанностей.

Кроме того, на сессии депутаты райсовета рассмотрели и приняли ряд хозяйственных решений по деятельности Криворожского района.

Напомним, согласно принятому Верховной Радой летом 2020 Постановлению №3650 "О создании и ликвидации районов" в состав Криворожского района входят (с административным центром в городе Кривой Рог) территории Апостоловской, Вакуловской, Глееватской, Гречаноподовской, Грушевской, Девладовской, Зеленодольской, Карповской , Криворожской Лозоватской, Нивотрудовской, Новолатовской, Новопольской, Софиевской, Широковской территориальных общин, утвержденных Кабинетом Министров Украины.