На Дніпропетровщині невідомі намагалися зірвати засідання райради. Відео

На Дніпропетровщині під час обрання депутатами Криворізької районної ради нового голову району на сесію прийшло близько тридцяти невідомих осіб, які лякали депутатів розправою.

Як OBOZREVATEL розповіли очевидці, невідомі відкрито погрожували депутатам і намагалися зірвати голосування.

При цьому, як повідомили свідки подій, депутат Криворізької міської ради, керівник фракції в міськраді від "Слуги народу" Олександр Фастовець нібито кричав депутатам, що главою має стати саме представник "слуг". Такою, за його словами, є позиція президента Володимира Зеленського, що порушує всі закони виборчого процесу.

Однак, незважаючи на спроби провокувати роботу райради, голосування вдалося провести строго з дотриманням законодавства. Усі присутні і зареєстровані депутати райради мали можливість голосування, а процес підрахунку голосів був максимально відкритим як для депутатів, так і для представників засобів масової інформації.

За результатами голосування, більшість голосів отримав кандидат від партії "ЄС" Віктор Мудрий, він набрав 34 голоси.

Сам Мудрий не голосував за свою кандидатуру, щоб, відповідно до закону, уникнути конфлікту інтересів. Після підрахунку голосів та оголошення результатів голосування новий глава прийняв присягу і приступив до виконання обов'язків.

Крім того, на сесії депутати райради розглянули та ухвалили низку господарських рішень щодо діяльності Криворізького району.

Нагадаємо, згідно з ухваленою Верховною Радою влітку 2020 року Постановою №3650 "Про створення і ліквідації районів" до складу Криворізького району входять (з адміністративним центром у місті Кривий Ріг) території Апостолівської, Вакуловської, Глеєватської, Гречаноподовскої, Грушевської, Девладівської, Зеленодольської, Карповської, Криворізької Лозуватської, Нивотрудівської, Новолатовскої, Новопольської, Софіївської, Широківської територіальних громад, затверджених Кабінетом Міністрів України.