Мэрия Каменского под руководством Белоусова бьет рекорды по открытым уголовным производствам – СМИ

Мэрия города Каменское в Днепропетровской области бьет рекорды по количеству уголовных производств в отношении мэра Андрея Белоусова и членов его команды.

Как сообщает РБК-Украина, таких дел возбуждено более десятка. Белоусову, его заместителю Константину Самусю, руководителям подразделений горсовета и куму Белоусова Александру Иванову, который возглавляет коммунальное предприятие, инкриминируется присвоение бюджетных средств, взятки, злоупотребление служебным положением и другие должностные преступления.

В частности, следствие располагает данными о присвоении 8 млн гривен при реконструкции городского сквера. А по данным местных СМИ, из бюджета по коррупционным схемам выведено более 100 млн грн. Также через фирмы с признаками "прокладок" выводят средства, поступающие от горожан в уплату за услуги ЖКХ и предназначенные на содержание жилищного фонда.

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Подряды получает ограниченный круг компаний, принадлежащих близким к мэру учредителям, в том числе жене.

Бюджеты осваиваются миллионами, пишет издание. Только за один месяц созданная в начале 2021 года "Аварийная служба города" получила от мэрии больше 6 млн гривен. По 10 адресам из перечня якобы выполненных работ уже ведутся уголовные производства.

При этом работы выполняются некачественно или не выполняются вовсе. Жилой фонд города, содержание которого финансируется миллионными бюджетами, остается в катастрофическом состоянии. В частности, после укладки плитки в парке после дождей затапливает соседние улицы, чего раньше не было.

Зато поставщики материалов – исключительно однопартийцы Белоусова по партии "Бджола".

Еще одно производство открыто по факту застройки участка в центре Каменского, который мэр продал сам себе через подставную фирму.

Напоминаем, что ранее полиция возбудила дело против Белоусова из-за игнорирование решения суда по незаконной свалке в Каменском.