Мэрия Днепра за два года войны закупила более 3000 беспилотников

ОО "Общественный мониторинг Украины" провела исследование, в котором принимали во внимание закупки местными советами и районными, областными администрациями квадрокоптеров, FPV дронов и других беспилотных летательных аппаратов через платформу Prozorro.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета Днепра.

По результатам исследования в период с 24.02.2022 по 24.02.2024 громадами и местными администрациями было приобретено 36 246 БПЛА и 60 комплектов на сумму 2 млрд 763 млн 287 тыс. грн.

"На первом месте – Днепропетровская область. Наш регион приобрел 5 609 БПЛА на сумму 707 млн 354 тыс. грн. Из них большинство – 3 003 беспилотника на сумму 418 млн 859 тыс. грн приобрел именно Днепровский городской совет", – говорится в сообщении.

Согласно результатам исследования ОО "Общественный мониторинг Украины", город Днепр является лидером по стране по закупкам квадрокоптеров, FPV дронов и других беспилотных летательных аппаратов для нужд ВСУ.