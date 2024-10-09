Мэр Днепра Филатов заявил о развертывании кампании против местной власти с целью уничтожения местного самоуправления
Борис Филатов заявляет о развертывании масштабной кампании по уничтожению местного самоуправления с привлечением правоохранителей. Это заявление мэр Днепра обнародовал на своей странице в Facebook.
"Друзья, как вы могли заметить, за последние несколько недель против днепровского городского совета развернута беспрецедентная компания по уничтожению местного самоуправления. Десятки уголовных дел, сотни обысков, многочисленные аресты. Весь этот беспредел каким-то образом странно совпадает с ужасающей информационной компанией по дискредитации сотрудников и депутатов", - заявил Борис Филатов.
Он подчеркнул, что такой произвол происходит несмотря на то, что фронт приближается к Днепру.
"Фронт все ближе к Днепру, а людей, которые должны хоть что-то делать, систематически вытравливают и уничтожают. Скоро не останется ни одного профессионального руководителя, который сможет выехать на место ракетного удара. Потому что все они либо отстранены, либо вообще арестованы", - подчеркнул Филатов.
Он также сообщил, что городской совет Днепра не может приобрести ни дроны, ни РЭБы "из-за бесконечной травли тех, кто круглосуточно работает над жизненной способностью городов Украины".
По убеждению мэра Днепра, такое давление со стороны правоохранителей будет продолжаться.
"Сейчас в тылу находится фактически вторая миллионная армия людей, оправдывающих свое отсутствие на фронте массовыми издевательствами над бизнесом и местным самоуправлением. Поэтому всех горожан я хочу предупредить — это будет продолжаться и дальше. Причины мне не известны. Будь то указание, подготовка к выборам или желание нажиться на чужих здоровье и чести. Или, возможно, это часть российского сценария", - отметил Филатов.
Филатов подчеркнул, что городская власть готова дать исчерпывающие и публичные ответы на все обвинения.
Комментируя ситуацию в целом, мэр Днепра также отметил, что на протяжении почти 10 лет его пребывания на посту правоохранители сфабриковали и открыли несколько сотен уголовных дел, однако ни одного приговора суда так и не было.
"Люди, которые сейчас для нашего уничтожения используют самые грязные методы, врут почти 10 лет! Фабрикуют дела и занимаются бог знает чем — сжирая при этом миллиарды налогоплательщиков и прячась от фронта под бронированием. Но где хотя бы один приговор суда? Давайте вспомним 2020 год, когда такая же дичь происходила перед выборами, и когда против мэрии было возбуждено 300 (!!!) уголовных дел. А результат – ноль!!!" – подчеркнул мэр Днепра.