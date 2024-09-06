Мэр Днепра Филатов в норвежском Драммене рассказал о вызовах войны с РФ для города

Мэр Борис Филатов после подписания соглашения о взаимопонимании между Днепром и Драмменом встретился с чрезвычайнцами этого норвежского города. В ходе своей лекции 5 сентября Филатов рассказал об опыте Днепра в преодолении последствий российских обстрелов. Речь шла о проработанных городскими службами протоколах действий во время блекаутов, технике, задействованной при разборе завалов и спасательных операций, альтернативных каналах связи и способах поддержки систем жизнеобеспечения города.

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Об этом сообщила пресс-служба горсовета Днепра.

"Именно практичные вещи отзываются в сердцах людей. Когда они могут задавать вопросы о конкретных случаях и слышать личный опыт. Это то, что громче официальных речи и глубже телевизионной картинки", – подчеркнул мэр Днепра.

Во время лекции также транслировали видео, где видно, с какими разрушениями приходится сталкиваться Днепру из-за обстрелов россиян и какие вызовы стоят перед спасателями, коммунальщиками, врачами и силовиками города.

"Я благодарю вас за вашу презентацию. Это было очень сильно. Вызывает много мыслей и эмоций. Я увидел, что многое могу взять для себя", – сказал начальник региональной пожарной службы Драммена Тургеир Андерсон.

Так у Драммени мэр Днепра имеет обширную программу визита. В течение нескольких дней здесь запланировано посещение местных учебных заведений и больниц, компаний, проектирующих, в частности, здания с использованием солнечной энергии, а также встречи с вицеспикером Стортинга (Парламент Норвегии) и Норвежской ассоциацией местных и региональных властей. Ранее налаживанию сотрудничества с Драмменом также способствовала Ассоциация городов Украины.