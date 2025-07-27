Медицинский фронт Днепра: модернизация, преданность и забота о людях

Несмотря на сложные реалии полномасштабной войны, система здравоохранения в Днепре не только выстояла, но и продолжает активно развиваться. В городе стабильно работают 12 центров первичной медико-санитарной помощи, шесть больниц городского подчинения и стоматологическая поликлиника. Общее количество медицинских работников в учреждениях превышает 9,6 тысячи.

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Медицинская сфера остается в фокусе внимания городских властей. В приоритете – создание достойных условий для пациентов и поддержка врачей, которые сейчас работают в чрезвычайно напряженных условиях. В медучреждениях продолжаются ремонтные работы, обновляется оборудование, закупается современная техника. Все это – ради повышения качества медицинских услуг как для мирного населения, так и для военных.

Новые проекты и модернизация инфраструктуры

В 2025 году в Днепре появился первый в Украине Центр ментального здоровья, созданный на базе городской больницы в рамках национального проекта "Возвращение". Центр работает по принципам доказательной медицины и соответствует международным стандартам лечения. Пространство обустроено с максимальным учетом принципов инклюзивности и безбарьерного доступа.

Параллельно с этим в городе продолжается обновление системы первичной медицинской помощи. В амбулаториях центров ПМСП проведены ремонтные работы с учетом потребностей людей с нарушениями мобильности. В одном из таких центров уже открыто новое реабилитационное отделение, где пациентам доступны услуги физической реабилитации.

Спасение и восстановление раненых

Днепр продолжает играть ключевую роль в системе спасения раненых в результате боевых действий. Именно сюда поступает большое количество военных и гражданских с травмами, полученными на фронте. В медицинских учреждениях города им оказывается вся необходимая помощь.

С 2014 года местные врачи наработали бесценный опыт в лечении боевых травм. Полномасштабное вторжение принесло новые вызовы — возросло количество тяжелых ранений, а также возникла потребность в еще более быстрой реакции медперсонала и постоянном повышении их профессиональных навыков.

На сегодня днепровские больницы полностью обеспечены всем необходимым: медикаментами, перевязочными материалами, дезинфицирующими средствами, современным инструментарием и оборудованием.

Кроме лечения, Днепр уверенно держит лидерство и в сфере реабилитации. В восьми городских медучреждениях предоставляют услуги физической и психологической реабилитации. Над восстановлением пациентов работают команды специалистов: реабилитологи, физические терапевты, эрготерапевты, психологи, логопеды, терапевты речи и медицинские сестры.

Человек-легенда: история онкоторакального хирурга из Днепра

Глеб Борисович - онкоторакальный хирург высшей категории, заслуженный врач Украины. Более полувека в медицине, тысячи спасенных жизней, операции, многие из которых — уникальные, рискованные. Сложные случаи ранений на сердце, легких, грудной клетке. С 2014 года он оперировал тяжело раненых военных, научил целую плеяду торакальных хирургов. Имеет награды от Министерства обороны, награды командующего ВСУ и тому подобное.

Сегодня Глеб Борисович сам является наставником молодых специалистов, но не забывает тех, кто когда-то научил его главному.

– Я имел честь учиться у настоящих мастеров — профессоров с большой буквы. Можно было обратиться в любой момент, - говорит врач.

Особое место в его памяти занимает легендарная Ольга Матвеевна Авилова, хирург, которая первой в Украине начала выполнять сложнейшие операции на бронхах.

– Она не только лечила, она излучала человечность, - признается Глеб Борисович. - Рядом с ней ты понимал: быть врачом – это не просто профессия, это стиль жизни.

Еще во время учебы Глеб Борисович работал медбратом в больнице Днепра. Бывало, что дежурство превращалось в борьбу за жизнь.

– Помню женщину с 43 ранениями, включая сердце и легкие. Мы ее спасли. А однажды, ночью, когда у пациентки было нарушение свертываемости крови, мы вызвали коллег-доноров. Приехали шестеро — и спасли жизнь прямым переливанием.

Сейчас Глеб Борисович — движущая сила отделения. За его плечами десятки спасенных жизней, сотни операций и множество историй, которые учат быть настоящими.

– Мы работаем единой командой, - добавил Глеб Борисович. - Коллеги проходили стажировку в Австрии, Италии, Германии, постоянно совершенствуем методики. Мы должны быть сильными – для пациентов.

Сегодня Глеб Борисович вместе с командой помогает украинским защитникам. Операции — на уровне ведущих европейских клиник. И каждый боец, который возвращается к жизни — это победа.

– Наши хирурги — настоящие герои, - уверяет Глеб Борисович. - Мы видим силу духа наших раненых, которые, еще не зажившие раны, хотят возвращаться на фронт. Это невероятно.

Коллеги называют его "человеком-легендой". Потому что он — не просто врач. Он — часть жизни своих пациентов. Он — учитель, который учит не только лечить, но и оставаться человеком.

В непростое для страны время именно врачи остаются на передовой борьбы за жизнь, а Днепр делает все возможное, чтобы они имели необходимую поддержку, ресурсы и признание. Каждый пациент, который обращается за помощью, получает качественную и своевременную медицинскую помощь — это результат ежедневного совместного труда, профессионализма и преданности делу днепровских медиков.