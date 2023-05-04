Медики Днепра напомнили, как заключить декларацию с семейным врачом

В Днепре напомнили, как можно заключить декларацию с семейным врачом. Особенно этот вопрос возник у большинства жителей города, а также вынужденных переселенцев, которые потеряли связь со своим врачом.

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С такой проблемой столкнулась и Наталья, потому что ее врач выехала за границу.

"Не было никаких проблем перезаключить декларацию с новым врачом: я пришла в амбулаторию, в которой хочу лечиться, принесла необходимые документы, а именно паспорт, потому что другие документы уже есть в системе. Далее получила от врача согласие, что он готов меня лечить. И все. Процесс несложный и достаточно быстрый", – отметила Наталья.

"Вы обращаетесь в амбулаторию, и вам за короткое время помогут перезаключить декларацию с любым семейным врачом, но при условии, если у него еще есть места. То же могут сделать и вынужденные переселенцы. Если человек сменил номер или фамилию, необходимо обновить декларацию как можно быстрее.Об отмене предыдущего номера телефона (если его больше не существует), оформляется заявка на сайте nszu.gov.ua, раздел "гражданам".Изменения в личных данных пациента может произвести семейный врач с доступом к ЕСОЗ. После заключения декларации пациент получает весь спектр услуг, которые доступны на первичном звене.Что касается электронных рецептов, то пациенты могут получить его как в электронном виде, так и в бумажном.Все это мы обсуждаем с пациентом и делаем так, как ему удобно. состояния у нас в стране продолжается переходный период", – добавила со своей стороны семейный врач госпожа Нина.

В целом на сегодняшний день Днепр демонстрирует лучшие показатели в Украине по количеству заключенных деклараций с семейным врачом.

"Если по состоянию на январь 2019 года декларацию с семейным врачом заключили 646 тысяч горожан, то на 1 мая 2023 года - более 943 тысяч. Это 98,4% от общего населения Днепра. Это очень хорошая цифра, и мы гордимся тем, что наши горожане и вынужденные переселенцы активно заключают декларации с семейными врачами. Что касается ВПЛ, то на сегодняшний день около 21 тыс. имеют декларацию с семейными врачами", - отметила начальница отдела первичной медицинской помощи департамента здравоохранения населения ДМР Татьяна Кравец.