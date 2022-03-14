Медики больницы Мечникова в Днепре спасли раненого с прямым пулевым попаданием в голову. Фото

В Днепре медики спасли мужчину по имени Михаил, который получил прямое пулевое попадание в голову. Опытные врачи провели операцию, которая длилась восемь часов.

Об этом главный врач областной клинической больницы им. Мечникова в Днепре Сергей Рыженко написал в Facebook. Пострадавшего доставили в отделение реанимации санавиацией.

Рыженко отметил, что друзья Михаила думали, что он не выживет, но фельдшер увидел слабую реакцию зрачка мужчины на свет. Давления не было, однако врач скорой помощи провел интубацию и ввел препараты, чем смог восстановить слабый сердечный ритм.

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Когда пострадавшего привезли в Днепр, он был в критическом состоянии глубокой комы, зрачки были сильно расширены, а дышал за него аппарат.

После 8-часовой операции кома на утро стала поверхностной, кровяное давление уже держалось без препаратов.

"Реаниматологи, не веря в чудо, держат за руку бойца. Они точно знают, что в Мечникова они сделали все как родному. Ранение смертельное. Все волонтеры рядом. Михаилу многое необходимо, чтобы стать на ноги. От чувств поджимает горло. У нас все наладится", – написал Рыженко.

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