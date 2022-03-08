Осколок попал ребенку в голову: медики спасают 10-летнего мальчика, раненого при обстреле Харькова оккупантами. Фото

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В Харькове врачи борются за жизнь десятилетнего ребенка, пострадавшего в результате преступных действий российских оккупантов в Украине. В дом, где проживал мальчик с родителями, попал снаряд, выпущенный "освободителями" Путина по мирным жителям города.

Осколок попал ребенку в голову, сообщил харьковский хирург Александр Духовский на своей странице в Facebook в понедельник, 7 марта. По его словам, маленький пациент находится в тяжелом состоянии.

Врач также отметил, что осколок вошел через скулу. Локализация – сложна, но ключевые артерии не задело.

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"Еще один мальчик, 10 лет. Минно-взрывное. Снаряд влетел в дом. Крайне тяжелый, работаем", – рассказал хирург.

Напомним: первая леди Украины Елена Зеленская показала фотографии украинских детей, ставших жертвами агрессии России. Она отметила: оккупанты убивают детей цинично и сознательно. По словам Зеленской, война унесла жизни 38 детей – оккупанты расстреливают целые семьи и волонтеров, которые пытаются эвакуироваться или добраться до нуждающегося в помощи города.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне продолжают обстреливать города Украины, унося жизни мирных граждан. При этом в столичной детской больнице "Охматдет" продолжают спасать маленьких пациентов, несмотря на обстрелы.

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