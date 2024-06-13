'Мечтаю этот обломок от снаряда вернуть владельцам': история военного, лечащегося в реабилитационном центре Днепра

Днепр продолжает оказывать мощную реабилитацию военным, получившим травмы на фронте. Среди тех, кто сейчас проходит лечение в реабилитационном центре Днепра – наш земляк, 52-летний Сергей. До полномасштабной войны он строил дома в городе. За более чем 20 лет построил 6 девятиэтажек. А последние годы до войны имел собственное дело – клининговую компанию.

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Но как только россия совершила полномасштабное вторжение в Украину, вместе со старшим братом решил пойти на защиту страны.

"Родным долго не говорили, потом пришлось признаться. Я занимался строительством блиндажей, где-то 4 десятка таких возвел. Труднее всего было в строительстве – это постоянные обстрелы, замедлявшие процесс. Брат через некоторое время уволился, ведь нужно было ухаживать за родителями. А я продолжил работать. Приходилось заниматься не только строительством. В марте этого года во время эвакуации нас накрыли минометами, и я получил ранение руки", – рассказал Сергей.

Кусок снаряда размером около 1,5 см попал в левую руку. После операции Сергей не мог ею пользоваться и ухаживать за собой, поэтому его направили в мощный медицинский хаб Днепра – реабилитационный центр.

"За это время, что я здесь, уже могу наконец-то брать гантелю в полтора килограмма, езжу на машине с механической коробкой. Здесь очень хорошая команда, которая постоянно учится и знает свое дело. Я очень благодарен за спасение", – делится Сергей.

Весь процесс реабилитации бок о бок с военным эрготерапевтом Анна. Специалист говорит: благодаря тому, что защитнику быстро достали обломок, а также потому, что в Днепре он попал к хорошему костному специалисту, удалось сохранить руку.

"Хирурги совершили свои вмешательства очень вовремя. После заживления ран он сразу перешел в наше отделение, где мы смогли предоставить реабилитацию уже на первых днях после разрешения костного хирурга. У пациента был отек левой кисти, не двигались фаланги пальцев и очень болела рука. После специальной оценки и проверки силы мышц, мы разработали программу реабилитации. Это как терапевтические упражнения, так и другие активности. Также мы назначили ему дополнительное средство – бандаж. Он помогает удерживать сустав и улучшает управление автомобилем. Как только Сергей к нам попал, отек достигал диаметром 30 см. Сейчас он уменьшился вдвое. Пациент мотивирован, и это помогает как нам, так и ему успешно проходить реабилитацию", – рассказала эрготерапевт реабилитационного центра Днепра Анна.

После реабилитации Сергей планирует вернуться к своим собратьям.

"Этот обломок, попавший мне в руку, думаю сохранить либо в память, либо в виде "подарка" вернуть владельцам. А после нашей победы хочется встретиться со своими собратьями и вспомнить, как это было", — делится военный.