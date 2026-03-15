Лачен заявил, что не хочет быть 'пушечным мясом': почему блогер не защищает страну

26-летний блогер Игорь Лаченков, известный в соцсетях под псевдонимом Лачен, продолжает конфронтацию с мэром Днепра Борисом Филатовым. Блогер, сын бывшей судьи из Днепра и лицо, близкое к Офису президента, ранее публично оскорблял мэра, а также других публичных лиц. В частности, он неоднократно критиковал парламентариев, медийщиков и других известных людей, используя в своих сообщениях оскорбительную и ненормативную лексику, пишет "Днепр Оперативный".

Борис Филатов пригласил Лаченкова на откровенный разговор в понедельник, который должен транслироваться в прямом эфире. В ответ блогер лишь продолжил поток оскорбительных заявлений в адрес городского головы.

Городской голова в интервью для "Украинской Правды" отметил, что Лаченков идет по ложному пути и что "репутацию можно потерять быстро". Также Филатов выразил интерес, почему 26-летний Лаченков пока не служит в ВСУ, хотя по возрасту подпадает под мобилизацию. После этого блогер направил против него шквал критики.

Ранее Лачен заявлял, что не собирается "становиться пушечным мясом", и выражал пренебрежение к обязанности защищать страну. По информации источников, он может находиться в розыске ТЦК как уклонист от мобилизации.

Известно также, что блогер пользуется личной охраной и поддержкой влиятельных лиц во властных кругах. Он заявлял, что его скрыл от мобилизации бывший глава Офиса Президента Андрей Ермак, который ушел с должности в ноябре 2025 года после скандала с коррупцией.

В последнее время Лачен публично поддерживает деятельность нового министра обороны Михаила Федорова, экс-главы Минцифры, который обещает навести порядок с мобилизацией и активностью ТЦК. Это, по мнению экспертов, может быть связано со страхом блогера попасть под мобилизацию.

Ранее также сообщалось, что мать Лаченкова, бывшая судья Оксана Лаченкова, в свое время способствовала тому, что более 6 млн грн Южмаш должен был отдать фирме из российского военно-промышленного комплекса.

Ранее сообщалось о том, что мать блогера Лачена, экс-судья из Днепра Оксана Лаченкова, в свое время поспособствовала тому, что более 6 млн грн Южмаш должен был отдать фирме из российского военно-промышленного комплекса.