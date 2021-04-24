Кто такой Анар Мамедов, которого убили в Днепре

Убитого в Днепре 24 апреля мужчину, по данным СМИ, зовут Анар Мамедов (Мамедханов) и он был одним из лидеров криворожской ОПГ "Мамедовские".

Группировка занимается оптовыми поставками наркотиков по всей области, сообщают "Вести". Вторым ее лидером является брат убитого Рамиз Мамедов. Кроме того, банда насчитывает более пятидесяти "боевиков".

Также сообщается, что ранее неизвестные сожгли кафе Мамедовых, а до этого – автомобиль одного из братьев.

На данный момент место происшествия оцепили правоохранители. На месте работают патрульные, следователь и судмедэксперты. Дорогу перекрыли. Электротранспорт стоит. Детали выясняются.

Напомним, Мамедова в упор расстреляли за рулем внедорожника Land Cruiser 200. Убийство произошло около 14.40 в районе Соборной площади, недалеко от ресторана "Артист".

При этом киллер сбежал с места преступления. В городе введена спецоперация.

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