Контроль качества 24/7: в Днепре лабораторию водоканала оснастили современной техникой

В Днепре усиленно контролируют стабильность работы объектов критической инфраструктуры. Днепровская насосно-фильтровальная станция – стратегический объект системы водоснабжения – завершила очередной этап модернизации.

В начале года на станции установили современные испарители жидкого хлора с автоматической защитой от избыточного давления и температуры, что существенно повышает безопасность персонала. Кроме того, для обеспечения автономной работы объект оснастили мощным генератором.

По словам начальника насосно-фильтровальной станции КП "Днепроводоканал" Днепровского городского совета Александра Алимова, при поддержке UNICEF предприятие получило генератор мощностью 710 кВА. Это позволит гарантировать бесперебойное водоснабжение даже в случае чрезвычайных ситуаций.

Отдельное внимание уделяется лабораторному контролю качества воды, который осуществляется круглосуточно. Проверки охватывают все этапы – от забора воды из Днепра до ее подачи потребителям. Для повышения точности исследований лабораторию дооснастили современным аналитическим оборудованием.

Заведующая лабораторией Елена Шавкова сообщила, что благодаря поддержке UNICEF заведение получило электронные весы, рН-метры и микроскопы, которые позволяют проводить анализы оперативно и точнее реагировать на возможные изменения показателей.

Сейчас питьевая вода в Днепре соответствует всем государственным санитарным нормам и требованиям ГСанПиН 2.2.4-171-10.

Геннадий Деменин подчеркнул, что контроль качества осуществляется непрерывно, а благодаря поддержке международных партнеров станция работает на современном оборудовании. Он поблагодарил за помощь и заверил, что предприятие делает все необходимое, чтобы жители города были обеспечены качественной питьевой водой.