Комфорт для горожан и энергоустойчивость для города: в Днепре продолжают комплексные утепления домов

Днепр заблаговременно и системно готовится к зимнему периоду. В городе не только усиливают тепловое хозяйство, но и продолжают масштабное термообновление жилого фонда. Благодаря таким работам теплопотери уменьшаются в 2–4 раза, а расходы на теплоносители зимой сокращаются примерно на 30%. Кроме того, утепление помогает защищать квартиры от перегрева летом. Несмотря на военные вызовы, в этом году в Днепре планируют утеплить еще 34 многоэтажки.

Городской голова Днепра Борис Филатов отмечает, что город не разделяет дома на коммунальные или ОСМД – все жители получают одинаковую поддержку. По его словам, такие проекты повышают энергетическую устойчивость страны, ведь уменьшение потребления энергоресурсов особенно важно в условиях атак на энергосистему. Отдельно он отмечает и эстетическое обновление домов после ремонта.

Сейчас работы продолжаются в разных районах города. В частности, на улице Воскресенской утепляют несколько многоэтажек, построенных более 60 лет назад.

Местный житель Геннадий Леонидович, который живет здесь десятилетиями, отмечает, что дома и дворы постепенно становятся современными и комфортными. Он рассказывает, что утепление значительно улучшит условия проживания, особенно в угловых квартирах, и благодарит за проведенные работы.

Жительница соседнего уже утепленного дома Елена подтверждает эффект от термообновления. Она говорит, что зимой в доме было настолько тепло, что даже не приходилось надевать тапочки, а спали под легкими пледами.

Другая жительница, Ольга, которая сейчас ожидает утепления своего дома, рассказывает, что раньше вместе с соседями наблюдала за результатами работ в соседних домах и ждала, когда очередь дойдет до них. Она уверена, что после завершения работ в их доме также станет значительно теплее и комфортнее.