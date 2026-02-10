Инфраструктурные проекты, которые будут служить Днепру десятилетиями

Днепр с официальным визитом посетила глава регионального представительства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Кристина Микулова. Во время встречи с мэром они обсудили перспективные проекты сотрудничества. Борис Филатов отметил: прежде всего нужны инфраструктурные проекты, которые будут служить громаде десятилетиями.

"Мы понимаем, что есть демографический кризис. Что куча людей уехали и нам надо их возвращать. И в любом случае, после завершения этой страшной войны, точкой роста будет все же Днепр. У нас только официально 200 тысяч ВПЛ. Поэтому когда речь идет о масштабных инфраструктурных проектах, которые будут служить обществу десятилетиями, помощь международных партнеров будет очень полезной", – отметил мэр Днепра.

Так стороны говорили, в частности, о строительстве отделения сепарации клеток крови в одной из местных больниц и обновление большого детского медучреждения, а также об инициативах, которые увеличат мощности города в водоснабжении – чтобы обеспечить независимость общества от внешних факторов, – и реконструкции некоторых коммунальных зданий под жилье для переселенцев.

"Я здесь, чтобы посмотреть на прогресс, а также услышать о ваших вызовах. В прифронтовых регионах мы будем масштабно работать. Европейский инвестиционный банк, банк Евросоюза помогает регионам, которые очень пострадали – в вашем случае – от войны. Мы не можем оставлять это без поддержки. И это будет большая часть нашего мандата. Хотим получить от вас предложения масштабных проектов", – отметила глава регионального представительства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Кристина Микулова.