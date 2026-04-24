Горсовет Днепра совместно с международными партнерами восстановили дом многодетной семьи после обстрела

В Днепре семье с тремя детьми помогли восстановить поврежденный обстрелом дом. Работы выполнили благодаря сотрудничеству городских властей, международных партнеров и благотворительных организаций.

Видео дня

В марте прошлого года дом семьи Леоновых подвергся значительным разрушениям из-за попадания российского дрона рядом. Ударная волна выбила окна и повредила двери, а часть крыши была разрушена.

Жительница дома Татьяна Леонова рассказала, что происшествие произошло поздно вечером, и взрыв был чрезвычайно мощным. По ее словам, из-за повреждений дома самостоятельно справиться с восстановлением было невозможно, ведь она воспитывает троих детей и проживает вместе с пожилой родственницей. Она отметила, что помощь удалось получить быстро: после подачи заявки уже через месяц основные работы были завершены. Семья смогла перезимовать в тепле, а дом выдержал дожди без протеканий.

В горсовете объясняют, что помощь стала возможной благодаря налаженному сотрудничеству с международными организациями. Директор коммунального учреждения "Центр поддержки населения "Прикосновение"" Рафаэль Кижнер отметил, что одним из приоритетов является поддержка тех жителей, которые не могут получить государственную помощь из-за проблем с документами. По его словам, в таких случаях обращения передаются международным партнерам. Он добавил, что в 2025–2026 годах благодаря такому взаимодействию в Днепре удалось восстановить более 2000 домов.

Одним из ключевых партнеров является Агентство ООН по делам беженцев. Советник по вопросам внешних сношений учреждения Виктория Тютюнник сообщила, что организация работает как напрямую, так и через национальных партнеров, в частности благотворительный фонд "Ангелы Спасения". По ее словам, в этом случае удалось заменить крышу, окна и двери, а также отремонтировать детскую комнату. Она подчеркнула, что одной из главных задач было завершить работы до наступления холодов.

Работы на объекте выполняли подрядчики при поддержке УВКБ ООН, а благотворительные организации обеспечивали обследование здания и сопровождение проекта. Менеджер фонда "Ангелы Спасения" Лилия Бондаренко объяснила, что процесс восстановления начинается с запроса от местных властей, что позволяет избежать дублирования с государственной программой "еВідновлення". По ее словам, в Днепре основное внимание уделяют восстановлению так называемого "теплового контура" – кровель, окон и дверей. Она добавила, что за время сотрудничества в городе уже отремонтировано 450 квартир и 75 частных домов, а помощь получили более 750 жителей.