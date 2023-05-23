Город поддерживает: мэр Днепра провел очередной личный прием граждан

Несмотря на вызовы войны, Днепр продолжает работать, чтобы сделать город лучше и дать людям необходимую поддержку. 23 мая Борис Филатов провел очередной приём городского головы. Задать вопрос пришли более полусотни днепрян.

Видео дня

Большинство обращений касалось ремонтов в подъездах и замены там окон, а также обновление кровель и труб холодного водоснабжения.

"Я сегодня встретился с нашими горожанами — был очередной прием городского головы. Люди получили помощь от городского совета. Мы отработали все вопросы. Будем заботиться о них в дальнейшем. И будем продолжать практику личных приемов и общаться с людьми, чтобы в нынешних условиях войны они не чувствовали себя покинутыми". ", - отметил Борис Филатов.

Днепрянка Жанна Александровна пришла с вопросом ремонта кровли.

"Нам пообещали в этом году до первого августа сделать окна и кровлю нашего дома. Будем этому очень рады, потому что жители страдают от того, что крыша протекает", – рассказала женщина.

Жанна добавила, что сейчас именно приличная работа городских служб дает людям возможность нормально жить.

"В эти трудные времена встречи с городским головой – это очень правильно. Ему нужно знать потребности людей, а люди должны знать, какие проблемы есть у мэра".