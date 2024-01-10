Глава облсовета Лукашук, директор Мечникова Рыженко и скандальный застройщик – в связке?

В Днепре сразу два тендера по линии Днепропетровского областного совета попали в скандал. Глава облсовета Николай Лукашук оправдывается за скандальные закупки.

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Об этом сообщило местное издание "Днепр Оперативный". Речь идет о сомнительных тендерах на элитное такси для чиновников и 165 миллионов для эксрегиональной фирмы за ремонт больницы имени Мечникова.

Во-первых, возмущение украинцев вызвал тендер на перевозку днепровских чиновников, где километр стоит 50 гривен. Это – минимум вдвое дороже услуги "бизнес-такси". В списке пожеланий от Николая Лукашука – элитные марки авто, вроде Toyota LC 200(4х4). Победителем тендеров на перевозку VIP-чиновников всегда выступает дочернее предприятие областного совета. При этом миллионы гривен направлялись КП "Спецавтобаза" уже во время полномасштабного вторжения, хотя все знают, что в 2022 и минимум половину 2023 года областной совет работал фактически на дистанционке, поэтому кого и куда должны возить элитные такси – неизвестно. О коррупционном шлейфе этого тендера писали " Наши деньги ".

Издание отмечает, что у данного КП заказывает перевозку и областная больница имени Мечникова, на счету которой один из многочисленных тендеров.

"На первый взгляд, сумма небольшая, но учитывая количество таких закупок для предприятий областного совета – за год автопарк получает десятки миллионов", – отмечает издание.

Второй тендерный скандал касается именно больницы имени Мечникова. На ремонт фасада хирургического корпуса больницы объявили тендер на 165 миллионов гривен. Удивительно, но единственным претендентом оказалась фирма регионала и эксдепутата Борислава Хуторского – "Сферастройдизайн", не имеющая ни опыта, ни платежеспособности. Сам Хуторский является партнером одиозного "мецената" Александра Петровского – через семью Турчинов и строительный бизнес.

Издание отмечает, что Петровский "водил дружбу" с директором больницы имени Мечникова, депутатом Сергеем Рыженко.

Однако после огласки тендер на 165 миллионов отменили. Руководитель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук пытался опрокинуть ответственность на ДнепрОВА.

"Однако все знают, что коммунальные предприятия облсовета - это исключительно приход главы депутатского корпуса, который сейчас пытается спасти свою репутацию и репутацию Сергея Рыженко за счет военной администрации", - отметило издание.