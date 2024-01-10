newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

Глава облсовета Лукашук, директор Мечникова Рыженко и скандальный застройщик – в связке?

Глеб Иванов
Днепр
2 минуты
210
Глава облсовета Лукашук, директор Мечникова Рыженко и скандальный застройщик – в связке?

В Днепре сразу два тендера по линии Днепропетровского областного совета попали в скандал. Глава облсовета Николай Лукашук оправдывается за скандальные закупки.

Видео дня

Об этом сообщило местное издание "Днепр Оперативный". Речь идет о сомнительных тендерах на элитное такси для чиновников и 165 миллионов для эксрегиональной фирмы за ремонт больницы имени Мечникова.

Во-первых, возмущение украинцев вызвал тендер на перевозку днепровских чиновников, где километр стоит 50 гривен. Это – минимум вдвое дороже услуги "бизнес-такси". В списке пожеланий от Николая Лукашука – элитные марки авто, вроде Toyota LC 200(4х4). Победителем тендеров на перевозку VIP-чиновников всегда выступает дочернее предприятие областного совета. При этом миллионы гривен направлялись КП "Спецавтобаза" уже во время полномасштабного вторжения, хотя все знают, что в 2022 и минимум половину 2023 года областной совет работал фактически на дистанционке, поэтому кого и куда должны возить элитные такси – неизвестно. О коррупционном шлейфе этого тендера писали " Наши деньги ".

Издание отмечает, что у данного КП заказывает перевозку и областная больница имени Мечникова, на счету которой один из многочисленных тендеров.

"На первый взгляд, сумма небольшая, но учитывая количество таких закупок для предприятий областного совета – за год автопарк получает десятки миллионов", – отмечает издание.

Второй тендерный скандал касается именно больницы имени Мечникова. На ремонт фасада хирургического корпуса больницы объявили тендер на 165 миллионов гривен. Удивительно, но единственным претендентом оказалась фирма регионала и эксдепутата Борислава Хуторского – "Сферастройдизайн", не имеющая ни опыта, ни платежеспособности. Сам Хуторский является партнером одиозного "мецената" Александра Петровского – через семью Турчинов и строительный бизнес.

Издание отмечает, что Петровский "водил дружбу" с директором больницы имени Мечникова, депутатом Сергеем Рыженко.

Глава облсовета Лукашук, директор Мечникова Рыженко и скандальный застройщик – в связке?

Однако после огласки тендер на 165 миллионов отменили. Руководитель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук пытался опрокинуть ответственность на ДнепрОВА.

"Однако все знают, что коммунальные предприятия облсовета - это исключительно приход главы депутатского корпуса, который сейчас пытается спасти свою репутацию и репутацию Сергея Рыженко за счет военной администрации", - отметило издание.