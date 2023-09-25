Глава Днепропетровщины попросил общины 'скинуться' на оборону, пока ОВА тратит миллиарды на дороги. Документ

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак разослал поручение главам общин области предусмотреть субвенции для областного бюджета, которые пойдут на терроборону и мобилизацию. И это тогда, как его помощники, следуя предыдущему руководству ОГА, "закатывают в асфальт" миллиарды бюджетных гривен, направляя их на ремонт дорог, несмотря на призывы президента прекратить заниматься брусчаткой и протестов граждан.

В распоряжении ZN.UA оказалось соответствующее поручение и расчет "рекомендованного объема" таких субвенций. Согласно документу, определиться с субвенциями местные власти должны до 25 сентября 2023 года.

То есть из расчетов рекомендуемого объема субвенций следует, что их общая сумма составляет 236,7 млн грн.

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Отметим, что такое поручение Лысак подписал на фоне того, как его помощники, по данным проекта "Наши деньги", выделили 2,93 млрд грн на ремонт дорог. При этом с середины августа Днепропетровская ОГА на дороги выделила 5,73 млрд. бюджетных гривен, которые вполне можно было использовать на более насущные нужды, учитывая полномасштабную войну. В последний раз такую сумму на дорожные подряды отдавал предшественник Лисака в должности главы ОГА Валентин Резниченко.

В рамках заказа от подопечных Лисака фирма "Инвестстрой" получила 570 млн грн на ремонт 7 километров дорог под Кривым Рогом. Компанию несколько лет назад обвиняли в закупке очень разных товаров "у контрагентов-поставщиков, приобретение которых по цепи поставок не установлено".

В результате суд тогда установил, что налоговики не подтвердили свое обвинение в фиктивности поставок, но сам факт сотрудничества с фирмами из гнезда Резниченко-Дубинских остался неопровержимым. Да и единственным тендерным требованием было, чтобы участник предоставил хотя бы один договор о ремонте дорог, заключенный не ранее 2020 года. "Инвестстрой" за все время существования имеет как раз один единственный подряд на ремонт дороги, полученный в 2020 году. Хотя обычно государственные заказчики больших ремонтов дорог предъявляют требование, чтобы участники тендеров имели опыт выполнения аналогичных работ в размере до 100% от нового заказа.

Учитывая, что такие поручения – практика повсеместная во всех областях, можно прикинуть сколько таким образом центр вытянет из местных бюджетов.

Кроме того, показательно то, что Лысак просит у местных бюджетов субвенции в то время, когда власти хотят забрать у спецфонд государственного бюджета налог на доходы физических лиц от зарплат военных. Верховная Рада уже даже приняла в первом чтении соответствующий законопроект.