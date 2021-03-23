ГФС Днепропетровщины возглавил не прошедший спецпроверку и ни дня не работавший в органах Баско, – Филатов

Глеб Иванов Днепр 10:50, 23.03.2021 Обновлено: 11:17, 23.03.2021

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что Главное управление Государственной фискальной службы в Днепропетровской области возглавил Андрей Баско, который не прошел спецпроверку и ранее не работал в органах.

Об этом Филатов написал в комментариях на странице главреда издания Цензор.НЕТ Юрия Бутусова в Facebook. По данным мэра Днепра, во время выборов Баско был секретарем городской избирательной комиссии.

"Они у нас в области поставили врио (начальника. – Ред.) налоговой милиции (имеется в виду ГФС. – Ред.) "на время карантина" человека, ни дня не работавшего в органах и не прошедшего спецпроверку! Вначале записали его на должность завхоза, а потом перевели на начальника внутренним приказом. Тупо Кисель и Мельник продали должность. Ублюдки", – написал Филатов.

Переписка Филатова и Бутусова в сети
Facebook Юрия Бутусова

Глава организации "Рада громадського контролю" Олег Шрам опубликовал в комментариях приказы главы ГФС Вадима Мельника о назначении Андрея Баско.

Из документов видно, что 5 марта Баско назначили на должность замначальника ГУ ГФС в Днепропетровской области. А через неделю, 12 марта, временно возложили на него выполнение обязанностей начальника ГУ ГФС Днепропетровщины.

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