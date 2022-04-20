Геннадий Корбан: Днепропетровщина принимает все необходимые меры, чтобы сопротивляться врагу. Видео

Оборонные сооружения, строившиеся вокруг Днепропетровщины, постоянно совершенствуются. Также сформированы большие запасы продовольствия, воды и медикаментов. Приняты и все меры для отражения химических атак.

Об этом руководитель Центра теробороны Днепра Геннадий Корбан заявил в своем видеокомментарии 19 апреля.

Геннадий Корбан рассказал и об обеспечении медицинской логистики.

"Город и область приняли более 5 тыс. раненых. Медучреждения обеспечены всем необходимым. Мы также заботимся о логистике военных", — сказал руководитель Центра теробороны, добавив, что в Днепре и других крупных городах области военные подразделения не находятся:

"Так что горожане могут не волноваться поэтому тероборона находится сейчас на так называемых позициях".

Вместе с этим он также объяснил ситуацию в соседних областях и изменение тактики оккупационных войск РФ.