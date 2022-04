Генерал армии США, участвовавший в известных военных операциях, выразил поддержку Днепру и мэру Филатову

Генерал армии США в отставке и 18-й глава Объединенного комитета начальников штабов США Мартин Демпси записал видеообращение, в котором выразил свою поддержку Днепру и мэру Борису Филатову:

"Я хочу приобщиться к поддержке и восхищаюсь тем, что вы делаете как мэр Днепра, став примером лидерства, которое вы показали в эти сложнейшие времена. Помните, – мы возмущены ужасами, которые Российская Федерация поступает с украинским народом", — сказал Демпси, заметив, что вместе с организацией ТАРS сделает все возможное, чтобы помочь и поддержать Днепра.

Генерал Демпси стал еще одной из знаковых персон западного мира, публично заявивших о готовности стать послами Доброй воли Днепра и помогать городу как ключевому гуманитарному хабу во время войны России против Украины. Ранее свою готовность действовать подтвердили известные американские актеры Роберт Патрик и Гэри Синиз.

Видео дня

Так, за более чем 40 лет военной службы генерал Демпси был участником операций "Буря в пустыне", "Щит пустыни" и "Несокрушимая свобода – Филиппины". Издание "Time" вносило его в список 100 самых влиятельных лидеров мира. Он также является автором книг о работе вооруженных сил США и собственном опыте участия в боевых операциях.

"Среди наших военных союзников его авторитет неоспорим. Спасибо, наш дорогой друг. Победим вместе!", – сказал мэр Днепра Борис Филатов, отвечая на заявление американского генерала.

Как известно, ранее мэр Днепра обнародовал свое обращение к международному истеблишменту с призывом стать международными провайдерами Украины и способствовать сбору средств для поддержки невинных людей, которые, убегая от войны, нашли свое убежище в городе.

Реквизиты /Account details:

Благотворительная организация "Благотворительный фонд "ТАПС"

Номер карты: 4246 0010 0000 8163

ЕГРПОУ/ДРФЛ 42297939, Днепропетровское РУ, МФО 305299

UA403052990000026007050317608

АО КБ "ПРИВАТБАНК" Назначение платежа: Благотворительный взнос

Details of account of Charitable organization

"Charity Fund "TAPS" (ESREOU: 42297939) для диалога в EUR:

Company Name: БФ TAПC БУ / CO "CF"TAPS"

IBAN Code: UA713052990000026005050563498

Название банка: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO

STR., KYIV, 01001, УКРАИН

Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Company address: UA 49000 DNIPRO Kharkivska, 3a

Account in the corresponnt bank: 400886700401

SWIFT Code of the corresponent bank: COBADEFF

Correspondent bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main,

Германия

Account in the corresponnt bank: 6231605145

SWIFT Code of correspondent bank: CHASDEFX

Correspondent bank: JP MORGAN AG, ФРАНКФУРТ AM MAIN GERMANY

Details of account of Charitable organization

"Charity Fund "TAPS" (ESREOU: 42297939) для обмена валют в USD:

Company Name: БФ TAПC БУ / CO "CF"TAPS"

IBAN Code: UA793052990000026002050304854

Название банка: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO

STR., KYIV, 01001, УКРАИН

Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Company address: UA 49000 DNIPRO Kharkivska, 3a

Account in the corresponnt bank: 001-1-000080

SWIFT Code of correspondent bank: CHASUS33

Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, Нью-Йорк, США

Account in the corresponnt bank: 890-0085-754

SWIFT Code of correspondent bank: IRVT US 3N

Correspondent bank: The Bank of New York Mellon, New York, USA

USDT

TFJoUJDwNiX79p16HptEJz9o9Nona9oXQZ

BNB

0xa407c78d82baff366f074321edb6b1a9a8785332

Bitcoin

1QHmqN4h5D4aFPGHUzspQ2rEDfrmwaizw3

Ethereum

0xa407c78d82baff366f074321edb6b1a9a8785332

PayPal: [email protected]

or +380 67 563 42 00