Целевые средства и право выбора: Корбан предложил справедливый способ компенсации потерянного жилья украинцам

Руководитель Центра территориальной обороны Днепра Геннадий Корбан заявил, что правительство должно найти быстрый и справедливый механизм компенсации украинцам, потерявшим жилье из-за войны с РФ. Принимая решения, нужно учитывать такие критерии, как целевые средства и право выбора.

Таким мнением он поделился на своей странице в Facebook. По его словам, чиновники уже начали важную и вдохновляющую на победу дискуссию на тему восстановления Украины.

"Сотни тысяч людей, 5 млн разрушенных квадратных метров жилья. По слухам, в правительстве есть несколько мнений проектов и программ по строительству жилья для компенсации гражданам, потерявшим крышу над головой. Хорошая затея, правильная", – написал Корбан.

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Он отметил, что ныне уже многие архитекторы рисуют свои проекты, а застройщики ищут выходы на тех, кто решает. Даже "какие-то коммивояжеры" проводят переговоры о покупке большого количества квадратных метров на вторичном рынке.

Глава Центра днепровской теробороны подчеркнул, что осознанно не будет вспоминать о коррупции, ведь в Украине война. Вместе с тем считает, что сегодня наша страна нуждается в справедливых решениях. И поэтому у него возникла идея, как найти "простой, быстрый и справедливый механизм компенсации людям, потерявшим жилье".

Прежде всего, по его мнению, правительство должно выработать критерии, исходя из количества членов семьи, возраста, социального статуса, пола и т. д., согласно которым будет определен компенсаторный механизм. А именно количество квадратных метров, которые определяются на каждого человека, потерявшего жилье.

После правительство должно "выпустить жилищные сертификаты или векселя" (фактически это долговое обязательство), зарезервировав соответствующие средства под эти деривативы.

"Жилищные векселя должны быть именными и не подлежащими свободной купле-продаже между гражданами и юрлицами. Иначе говоря, эти целевые средства человек может потратить исключительно на приобретение жилья у застройщиков и на вторичном рынке", – считает Корбан.

Он назвал также преимущества у такого способа компенсации:

государству не нужно самому строить;

человеку не навязывают конкретное жилье и у каждого есть выбор;

при такой конструкции застройщики начинают бороться и конкурировать между собой за подобных клиентов, что запускает органически рынок недвижимости;

человек имеет возможность доплатить или сэкономить для ремонта из тех средств, которые положены ему согласно жилищного сертификата или векселя;

государству не нужно сразу тратить огромное количество денег и резервов, поскольку жилищный вексель – это финансовый инструмент и может быть оплачен застройщику в течение определенного промежутка времени гарантированными платежами от 6 месяцев до 2 лет. Все операции проходят через уполномоченный госбанк.

"И самое главное – человек делает выбор самостоятельно, иными словами государство минимизирует риски претензий со стороны граждан, поскольку выбор за ними. Этот способ честный и справедливый, и несет в себе массу преимуществ для рыночной экономики. Такие мысли. Это упрощенно. А там поступайте как знаете", – подытожил Корбан.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен пообещала, что европейские города и регионы-собратья украинских населенных пунктов в будущем помогут в восстановлении Украины после войны. Налаживание и расширение партнерства в этих целях уже началось.