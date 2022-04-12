На Днепропетровщине возобновило работу одно из металлургических предприятий

На Днепропетровщине возобновил работу прокатный цех одного из металлургических заводов области. На сегодня его мощности загружены на 100%.

Об этом сообщает Днепропетровская областная администрация.

Цех, по информации его руководства, был в простое из-за ремонта с начала года. В нем обновлялись производственные мощности. Работа идет в три смены.

Цех получил заказы от других украинских предприятий, обеспечен необходимыми материалами и энергетическими ресурсами.

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Заготовки цех получает от других предприятий Днепропетровщины, с которыми работает в тесной кооперации.

"Всего в области работают 20 из 22 крупных промышленных предприятий. Из них 14 — металлургических", — сообщает ОВА.

Важность восстановления работы предприятий и возобновления или перестройки необходимых для этого логистических цепочек недавно подчеркнул министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.