Филатов заявил о повышении жалованья воспитателям детсадов Днепра: город заботится

В апреле все воспитатели детских садов Днепра начнут получать увеличенную прибавку к зарплатам. Из городского бюджета выделят около 50 млн грн.

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Об этом заявил мэр Днепра Борис Филатов.

"Несмотря на вызовы войны мы нашли возможность повысить плату людям, которые заботятся о самых маленьких днепрян. Это и есть справедливость – поддерживать каждого и каждую, кто в трудные времена заботится о других и продолжает работать на благо родного города и всей страны", – отметил Филатов.

Так, прибавка для воспитателей вырастет максимально до 20 %. Окончательный размер ее начисления руководители детсадов будут определять самостоятельно.