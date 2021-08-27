Филатов заявил о начале сноса в Днепре незаконно возведенных зданий

В Днепре начали демонтаж незаконных построек, которые возводили без необходимых разрешений. Сейчас идет демонтаж сразу двух объектов по проспекту Александра Поля, 33. На это есть решение Кировского районного суда Днепропетровска, оставленное в силе постановлением Днепровского апелляционного суда.

"Мэрия наконец начала снос целых зданий, которые сооружали без разрешения городских властей. Уважаемые земляки, предприниматели, особенно – застройщики, рано или поздно я доберусь до каждого, кто думает, что будет жить в Днепре по своим правилам. Наш прекрасный город – это не кормовая база для тех, кто десятилетиями считал себя хозяевами жизни", – написал мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в Facebook 27 августа.

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Здания по проспекту Александра Поля, 33 построили еще десять лет назад. За это время в них разместился ряд сервисов – например, стоматология и парикмахерская. А ни отвода земельного участка, ни необходимых разрешительных документов сооружение не имело. Иск в Кировский районный суд мэрия подала еще в 2016 году.

Известно, что застройщиком является один из братьев Каснеров. Всего в Днепре насчитывают несколько десятков самовольно построенных ими зданий.

Сейчас место демонтажа, где работает спецтехника, обнесли забором. Электро-, газо- и водоснабжение в зданиях отключены.