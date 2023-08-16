Филатов вручил врачам Днепра и области почетные награды ко Дню Независимости Украины

В Днепре в канун Дня Независимости наградили врачей и медицинских сестер. Памятные медали, благодарности и ценные подарки получили 14 специалистов муниципальных больниц и одного из известных областных заведений. Церемонию провели в мэрии в начале сессионного заседания 16 августа.

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Об этом сообщила пресс-служба городского совета Днепра.

"Для нас нет разницы – мы хотим отметить подвиг всех врачей, которые сейчас работают на нужды Сил обороны и лечат наших героев", – сказал мэр Днепра Борис Филатов.

Врач-анестезиолог Николай отмечает: очень важно, что отличия сейчас получили именно простые врачи и медсестры, ведь несмотря на то, что руководство больниц выполняет важную административную работу, основная ответственность за жизнь людей и титанические усилия в борьбе за них всегда лежит именно на профессиональном персонале :

"Медицинское сообщество города и страны в целом выполняет очень важную работу. Нам также нужна поддержка, потому что все работают на максимуме своих возможностей и усилий, часто с переработками и сверхнагрузками. Такие мероприятия, как сейчас, они мотивируют и прибавляют силы на будущую работу".

Со своей стороны заведующий отделением церебральной нейрохирургии областной больницы господин Андрей также подчеркнул, что все эти награды принадлежат прежде всего всем врачам.