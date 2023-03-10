Филатов: 'влиятельные' люди, с началом полномасштабной войны сбежавшие из Днепра, обнулили себя

Те, кто считал, что оказывают влияние на политические или экономические процессы в Днепре, но с началом полномасштабного вторжения России сбежали из города, никогда не будут иметь доверия общества.

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Об этом мэр Днепра Борис Филатов отметил в эфире телеканала "Прямой".

"После того, как они вернутся - что бы ни рассказывали: были ли они в "партизанском отряде" или где-то там в Вене создавали "движение сопротивления" – в это никто не поверит. Нравственная люстрация уже прошла", – сказал Филатов.