Филатов: 'Спасательная операция на месте разрушенной россиянами многоэтажки в Днепре продлится по меньшей мере до трех ночи. У города хватает людей и техники'

В Днепре продолжают разбирать завалы на месте попадания российской ракеты в многоэтажку на жилмассиве Победа. Как известно, накануне днем российские террористы попали своей ракетой прямо в жилой дом, где проживало более 1,1 тыс. человек. Ударом разрушило два из восемнадцати подъездов.

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Сегодня на месте остаются работать спасатели, медики и городские службы. Из-под завалов продолжают доставать людей. Об этом 15 января в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил только что вернувшийся с места событий мэр Днепра Борис Филатов.

"Надеемся, что найдем кого-то еще. Наши прогнозы, что закончим где-то в 3 ночи. Потребностей нет ни в технике, ни в людях. Работают десятки единиц коммунальной техники. Очень большую помощь оказали наши спасатели. Приехала техника, работавшая в Бородян" и в Николаеве на разборах завалов. Я видел, как днепряне собственноручно разбирали завалы и оттаскивали автомобили", - сказал Филатов.

Так, известно о 23 погибших. Еще 43 человека считаются пропавшими без вести.

Число пострадавших достигло уже 72 человек. Также для всех, чье жилье повреждено, город предложил временное убежище в подготовленных местах в школах и детском клубе. Впрочем, люди выбрали разъехаться по родным и знакомым.

Вместе с этим, волонтеры и простые люди принесли в созданные пункты поддержки очень много вещей и еды. Всего более чем достаточно. Поэтому всем, кто хочет помочь, советуют делать это адресно — если есть контакт с кем-то из пострадавших.