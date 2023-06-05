Филатов рассказал, как Днепр, несмотря на войну, возобновил ремонты трамвайных переездов

В Днепре продолжают ремонт трамвайных переездов. Такие реконструкции приступили еще в позапрошлом году. Впрочем, с началом полномасштабного вторжения РФ строительство пришлось приостановить. Сейчас город возвращается к этим работам.

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Об этом подчеркнул мэр Днепра Борис Филатов.

"Дальше будем делать это по всему городу. Эта работа по переоборудованию переездов – это такой маленький колокольчик, что мы возвращаемся к обустройству города во благо всех горожан. И работаем дальше уже, скажем так, в обычном режиме, чтобы все в городе было приведено в порядок ", – отметил мэр Днепра.

Коммунальщики завершают ремонт переезда на пересечении улиц Романа Шухевича и Щепкина. Им курсируют не только трамваи №5 и №14, но и другой электротранспорт, выходящий из депо.

Ремонтники используют специальные крепления для расположения новых шпал и бетонных плит. Это ускоряет работу и увеличивает выносливость отремонтированных участков.

"Опыт у нас уже есть. Мы вкладывали такие же переезды на улицы Святослава Храброго. Это даст надежность, что самое главное", – объясняет главный инженер КП "Днепровский электротранспорт" Владимир Легкий, отмечая, что такой ремонт здесь производят впервые за несколько десятилетий.

Как и на других локациях, чтобы избежать неудобств для горожан, бригады выбирают для работы промежутки малейшей интенсивности движения или вообще работают ночью.

Горожане оживление таких ремонтов одобряют.

"Очень хорошо, что будет переезд. Давно нужно было сделать, потому что он разбивается. Здесь идет поток грузовых автомобилей очень большой, и переезд долго не выдерживает. Я так смотрю, все капитально, поэтому надолго его хватит", – убежден местный житель Александр.

Такого же мнения и днепрянка Любовь Федоровна: "Надо делать то, что нужно, а это необходимо".

Всего в ближайшие полгода в строй планируют привести еще 10 трамвайных переездов в разных районах города.