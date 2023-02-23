Филатов рассказал, благодаря чему Днепр избежал тяжелых последствий российских обстрелов критической инфраструктуры

Днепр подготовился заранее, а потому каждый раз быстро приходил в себя после массированных ракетных обстрелов РФ, которыми она хотела оставить людей без света, тепла и воды. Город укреплял объекты критической инфраструктуры и помогал восстанавливать их другим общинам.

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Об этом мэр Днепра заявил в эфире телемарафона "Днепр. Февраль год" на 11 канале.

"Мы очень многое сделали – сколько город приобрел генераторов и всего остального. Во-вторых, мы работали вместе: военная администрация, центральная власть, энергетики и коммунальщики", – сказал мэр.

Филатов также добавил, что в Днепре все коммунальные службы работают круглосуточно и делают все, чтобы город продолжал жить нормальной жизнью – как это возможно в реалиях войны.