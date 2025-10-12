Филатов призвал власть объединить усилия в энергетике и отложить начало отопительного сезона

Городской голова Днепра Борис Филатов призвал руководителей всех территориальных громад Украины, городских голов, чиновников Кабмина, НАК "Нафтогаз", "Укрэнерго" и частных поставщиков энергоресурсов ДТЭК и ЦЕК провести консультации и отложить начало отопительного сезона, запустив его одновременно по всей стране как можно позже из-за тяжелого состояния энергосистемы после массированных российских ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры.

В развернутом заявлении Филатов объяснил, что энергосистема Украины является взаимосвязанной структурой, где отключение электроэнергии автоматически приводит к прекращению водоснабжения, поскольку насосные станции нуждаются в питании для подачи воды в квартиры. Без воды, которая является теплоносителем, невозможно функционирование систем отопления. Аналогично пострадала газовая инфраструктура, в частности компрессорные станции, что также делает невозможным работу всей системы.

Городской голова предостерег от чрезмерных надежд на генераторы, объяснив, что даже самые мощные из них способны поддерживать систему лишь несколько часов и требуют десятков тонн топлива. Пересидеть всю зиму исключительно на генераторах невозможно, подчеркнул он.

Филатов также резко раскритиковал публичные "разборки" между ведомствами, которые перекладывают друг на друга ответственность за последствия российских обстрелов и недостаточную защиту объектов энергоинфраструктуры. Он пояснил, что когда в одно место одновременно попадают три баллистические ракеты, даже бетонный саркофаг не поможет. Руководитель призвал прекратить "пиариться" заявлениями о защите габионами, которые работают только от обломков, и сетками, которые не помогают от реактивных дронов.

Обращаясь ко всем без исключения – от городских голов до чиновников Кабмина – Филатов призвал прекратить взаимные обвинения и хейт, подчеркнув, что виновата во всем только Россия. Хотя у каждого из власти могут быть недоработки, чрезмерное нагнетание является контрпродуктивным и приведет к деморализации людей, предостерег он.

Городской голова особенно обратился к коллегам-руководителям громад не поддаваться амбициям и не искать признания у земляков ранним стартом отопительного сезона. Хотя решение о начале подачи тепла принадлежит местному самоуправлению согласно нормативам о среднесуточной температуре +8 градусов в течение трех дней, Филатов призвал провести консультации с Правительством, НАК "Нафтогаз", "Укрэнерго" и частными поставщиками энергоресурсов, в частности ДТЭК и ЦЭК.

Показательная "забота" о заблаговременно теплых батареях, в конце концов, сделает только хуже и конкретным жителям, и всем, предупредил городской голова. Филатов также призвал граждан самостоятельно позаботиться о подготовке к зиме, которая точно не будет простой.