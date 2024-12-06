Филатов поздравил 128-ю отдельную бригаду ТрО с присвоением почетного наименования

6 декабря, в День Вооруженных сил Украины, мэр Днепра Борис Филатов поздравил бойцов 128-й отдельной бригады территориальной обороны Сухопутных войск ВСУ с присвоением ей почетного наименования "Дике Поле". Соответствующий указ был опубликован на сайте Президента Украины.

Видео дня

"Наша родная, подшефная городу 128 отдельная бригада ТрО, где служат наши земляки и друзья, и которая за эти годы покрыла себя бессмертной славой, отныне имеет почетное наименование. Скажу вам откровенно, что с ребятами мы уже давно обсуждали разные варианты. Но как бывший историк, я полностью соглашаюсь, что именно Дикое Поле является наилучшим наименованием", – сказал Филатов.

Как известно, 128-я бригада ТРО почти полностью состоит из днепрян. Город системно помогает защитникам всем необходимым. Также в честь бойцов в Днепре переименована улица Курчатова, а возле горсовета остается стоять инсталляция "Крест ВСУ", построенная также по их инициативе.

В то же время Борис Филатов сообщил, что Александр Цебрий – мэр Умани и командир пулеметного взвода в 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Выговского – посмертно получил звание Героя Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда".

"За это большое и искреннее спасибо Главнокомандующему Сырскому и Президенту Зеленскому. Потому что это исключительно их заслуга – по достоинству оценить подвиг Сани", – добавил мэр Днепра.