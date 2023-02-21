Филатов показал больницу в Днепре, которую комплексно реконструировали, несмотря на войну

В корпусе одной из многопрофильных больниц Днепра завершили ремонт сразу трех этажей – включая цоколь. Там было построено новое пространство для приемного отделения, блоков анестезиологии и интенсивной терапии.

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Ключевой элемент модернизации – новое медицинское оборудование операционных. Мэр Днепра Борис Филатов отметил: во время реконструкции позаботились обо всех деталях – в первую очередь заменили вентиляцию и остальные коммуникации. Теперь там работают современные приборы производства трех стран мира – Японии, Великобритании, Германии. От операционных столов и наркозных станций до видеоскопа и ультразвукового скальпеля.

"Днепр продолжает совершенствовать свое медицинское пространство. Этот впечатляющий ремонт с заменой, в частности, коммуникаций, был сделан во время полномасштабных военных действий. Я хотел бы поблагодарить строителей, которые выполнили все качественно. И конечно – поблагодарить наших врачей. Они действительно довольны, и сейчас работают в совсем других условиях", – отметил Филатов и подчеркнул: обновление медучреждений города будет оставаться приоритетом.

Еще одно важное обновление – единственная система мониторинга жизненных показателей пациентов. Кроме видеонаблюдения, эта больница одна из немногих в Украине применяет технологию, которая следит за соотношением между дыхательной и сердечно-сосудистой системами человека. Для каждого больного параметры подбирают в зависимости от состояния. Все данные выводятся на центральную станцию больницы. Это многоуровневый контроль – когда врачи внимательно следят за самочувствием пациентов как во время осмотра, так и дистанционно.

"Это не просто обновление. Все устроено по самым высоким стандартам. Есть полный пакет для обслуживания. В реальном времени мы отслеживаем состояние пациента. Это очень важно. Это уже не как раньше – когда мы что-то записали, а через два часа что-то изменилось. Я в реальном времени могу видеть состояние пациента и реагировать соответственно этому", – объясняет врач медицины неотложных состояний Ольга.

Ремонт, в течение которого все отделения продолжали оказывать помощь больным, были завершены в конце прошлого года. С тех пор как обновленная больница заработала на полную мощность, в отделении интенсивной терапии уже оказали помощь около 150 тяжелым больным.

"Шикарно. Посмотрите, как свет. Приходите – все красиво, чисто. Одно удовольствие. Мне это придает здоровье, не только лекарства. Молодцы, спасибо", – делится впечатлениями один из пациентов Михаил.