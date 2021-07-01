Филатов: объем и темп ремонтов внутриквартальных дорог и дворов в Днепре – беспрецедентный

В Днепре продолжается системный ремонт внутриквартальных дорог. Строительства продолжаются в разных районах города.

Горожане довольны работами и считают, что их делают профессионально.

"Видно, что делают профессионально, с умом", – комментирует работы днипрянка Ирина Игоревна. Женщина живет в доме по улице Новогодней уже много лет и убеждена: нужны не только ремонты, но и сознательное отношение местных жителей – чтобы беречь все то, что есть за порогом их квартир.

Дворы домов по ул. Новогодней и по просп. Героев – одни из многих в городе, где ремонта не было фактически с момента застройки. Всего здесь около двух десятков домов. В прошлом году сделали часть дворовых дорог – от Бульвара Славы до ул. Холмогорской.

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В начале этого лета начали строительства на остальных локациях.

"Это прекрасно. И то, что сделали ранее, – тоже. Качественно, лучше конечно, чем было. Я довольна", – продолжает Ирина.

Параллельно здесь также проходит капитальный ремонт проспекта Героев. Делают не только дорогу, но и остановки общественного транспорта, подходы к ним. Все – с элементами доступности и безопасности: занижения, островки безопасности и тактильная плитка. "Дорог у нас не было и подъездов тоже. Теперь делают, и это хорошо", – говорит Галина.

Комплексное строительство продолжается и по улице Владимира Ивасюка. Она фактически дублирует проспект Ивана Мазепы и является одной из основных на жилмассиве. Ее ремонт разгрузит проспект и позволит людям легче добраться домой. Это важно, ведь капитального обновления здесь не было около 30 лет. Улица считалась одной из самых заброшенных на микрорайоне, на нее поступало много жалоб. Впрочем, как и обещал мэр Днепра Борис Филатов, ремонт начали и здесь.

"Плохие были здесь дороги. Наконец их делают. Ведь нормальное покрытие здесь было много лет назад", – вспоминает автомобилист Валентин.

В целом этот микрорайон старой застройки, и более десятка домов здесь выходят сразу на проезжую часть. Поэтому строят не только дорогу, но и тротуары вдоль нее.

"Я здесь работаю и также посещаю свои тренировки. Поэтому частую хожу здесь. Ходить, конечно, было тяжело ранее – как дорогой, так и тротуаром. Сейчас пешеходную часть сделали, видите. Если раньше мой путь продолжался 25 минут, то сейчас – 15. Такая вот экономия и времени и сил. Получаю удовольствие", – замечает днипрянка Юлия.

Мэр Днепра Борис Филатов отмечает: объем и темп работ по ремонту дворов и внутриквартальных дорог, которые делают в течение последних лет, – беспрецедентный.

"Это не просто отдельные дворы или отдельные дороги. Это – реальные объединенные локации. Мы наведем порядок. Люди видят качество – и тротуаров в частности. Ремонтов здесь не было несколько десятков лет, поэтому если появилась техника, для местных жителей это было большим удивлением. Работы будут продолжаться. И надеемся, что погодные условия нам не помешают", – сказал Борис Филатов.