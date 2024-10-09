Филатов о давлении правоохранителей на мэрию Днепра: покажите, что вы сделали для армии или возглавляйте городское хозяйство

Мэр Днепра Борис Филатов заявил о систематической дискредитации горсовета и травле его сотрудников со стороны правоохранителей. Видео, в котором эти действия он назвал попытками уничтожить местное самоуправление, Филатов обнародовал 9 октября – после похорон своего экс-заместителя Михаила Лысенко. По убеждению мэра Днепра, такое давление со стороны правоохранителей будет продолжаться.

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"Они добили человека и дальше продолжат издеваться над другими. Потому что для дискредитации будет следующее уголовное дело по закупкам квадроциклов для армии. Но мы также дадим все объяснения. Каждый из приобретенных квадроциклов сейчас на фронте – помогает ребятам выполнять боевые задания", – отмечает Филатов в обращении.

Комментируя ситуацию, мэр Днепра также отметил, что в течение почти 10 лет его пребывания в должности правоохранители сфабриковали и открыли несколько сотен уголовных дел, однако ни одного приговора суда так и не было. Он сравнил тенденцию с выборным 2020 годом, заметив также, что сейчас это давление может быть как политическим указанием, так и частью российского сценария.

Филатов подчеркнул, что мэрия сейчас не может покупать дроны и РЭБы, и вскоре останется без специалистов для ликвидации последствий российских ударов – таких сотрудников отстраняют или вообще арестовывают.

"Если так будет продолжаться, то уже прокуроры со следователями будут вести городское хозяйство, ликвидировать последствия обстрелов и готовить город к отопительному сезону. Почему? У меня нет ответа. Спросите у себя сами. Единственное, что я могу вам пообещать – это открытость и публичность. Четкие ответы и максимальное информирование", – добавил Филатов.