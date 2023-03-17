Филатов наградил коммунальщиков, чья работа помогла Днепру справиться с блекаутом

В канун Дня работников жилищно-коммунального хозяйства мэр Днепра Борис Филатов наградил тепловиков города. Почетные награды получили слесари, электричества, энергетики и мастера. Несмотря на вызовы войны, каждый из них продолжал работать на своих местах и делал все, чтобы, несмотря на коварство российских захватчиков, Днепр смог пройти зиму с малейшими неудобствами.

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"Поздравил наших тепловиков. Знаете, все мы ожидали блекаута, а потом видели, как эти ребята работали по колено в ледяной воде. Только благодаря их усилиям нам удалось избежать самых негативных сценариев развития событий", - подчеркнул Филатов.

Он поблагодарил всех коммунальщиков, подчеркнув, что их работа всегда будет иметь важное значение для города – особенно в условиях полномасштабной войны с РФ.

О том, что последние месяцы были самыми тяжелыми за 37 лет его опыта, рассказывает главный энергетик КП "Теплоэнерго" Александр Демченко. Мужчина вспоминает, как во время блекаута в ноябре он со своей командой, не имея связи, организовал работы, а дальше они работали фактически круглосуточно, пока не восстановили системы.

"Я ведь тоже житель этого города. И я понимаю всех, кто сидел без света, без тепла. Поэтому очень хочется нашим людям доставлять тепло не только в квартиры, но и повсюду. За все эти годы работы в тепловых сетях – оно уже в крови , оно в душе и везде у меня", – говорит Александр Демченко.

Также среди награжденных бухгалтер "Теплоэнерго" Елена Корниевская. Она отмечает: хотя ее специальность не связана напрямую с поставкой тепла, но вовремя уплачена заработная плата мастерам и перечисление налогов является ее существенным вкладом в совместную работу.

"Я благодарна руководству, что мы все остались здесь. Потому что само руководство никуда не уехало. Никто не вывозил семьи. И мы все работали. Было страшно, тревожно и жутко. Но это наша работа. Она – полезна и ее нужно продолжать делать ", – убеждена главная бухгалтер КП "Теплоэнерго" Елена Корниевская.