Филатов на 50-й годовщине КСК 'Шинник': уверен, что так же соберемся после победы

Известному в Днепре культурно-спортивному комплексу "Шинник" недавно исполнилось 50 лет. Переход дворца в собственность территориальной громады позволил уберечь его от упадка. Город сохранил сеть детских творческих коллективов.

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Об этом сообщила пресс-служба городского совета Днепра.

"Мы все соскучились по тем временам, когда можно было так собраться в кругу друзей и пообщаться. Соскучились по мирной жизни. Я уверен, что мы так же соберемся здесь после нашей Украинской Победы и будем праздновать", – сказал мэр Днепра Борис Филатов.

Ряд здешних творческих коллективов он вручил благодарности, а для всего дворца – сертификат на большой LED-экран.

Также во время речи Филатов отметил, что до начала полномасштабного вторжения город изучал разные планы обновления "Шинника". Экспозицию с их визуализацией все гости могли увидеть в холле дворца.

Заслуженная работница культуры Украины Фаина Пинсон работала в "Шиннике" с момента его открытия и прошла путь от художественной руководительницы до директора. После четырех десятилетий работы это место до сих пор остается частью его жизни.

"Все эти годы я отдавала душу и сердце – как и мои коллеги, с которыми мы сотрудничаем и держим связь. Искусство, умение сплотить людей, дать им возможность релаксации, переключения психологического – это очень важно в наш непростой, затруднительный, военный, такое суровое время. Я очень рада, что "Шинник" сегодня, несмотря на сирены, работает", – отмечает госпожа Пинсон.