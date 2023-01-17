Филатов: 'Город выплатит пострадавшим до миллиона гривен и планирует объединить усилия с бизнесом для усиления возмещений'

В Днепре по поручению мэра Бориса Филатова на жилмассиве Победа у дома, куда в субботу попала российская ракета, развернут дополнительный штаб, где пострадавшим будут помогать с восстановлением документов и оформлением заявок на получение денежной помощи. Сейчас такой работает также в администрации Соборного района (ежедневно с 08:00 до 20:00. Телефон: 068 557 34 19).

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Филатов подчеркнул, что чиновников, которые не могут организовать поддержку людей, ждет наказание.

"Если есть проблемы, обращайтесь ко мне в комментариях или мессенджер фейсбука. Чтобы все проблемы мы могли отслеживать в режиме реального времени", – сказал он, обращаясь к пострадавшим и близким.

Филатов также отметил, что в горсовете Днепра есть программа по возмещению ущерба тем людям, которые потеряли жилье в результате ракетных ударов. Максимальная сумма выплаты – 1 млн. грн.

"Нужно разобраться с документами. Потому что каждая семья, каждая квартира – это отдельная история. Есть предварительная договоренность с военной администрацией, что они также выделят дополнительные средства на возмещение. Думаю, мы объединим наши усилия в том числе и с бизнесом. Максимальную помощь, которую только возможно мы предоставим людям", – добавил городской голова Днепра.