Энергонезависимость и стабильность: в Днепре модернизируют ключевую насосную станцию

По инициативе городского головы Бориса Филатова в Днепре продолжается энергомодернизация критически важных инфраструктурных объектов. Сейчас работы выполняются на водопроводной помповой станции "Приднепровск", которая поставляет воду жителям Самарского района.

"Уже установлены два мощных помповых агрегата с частотным регулированием, что снижает расход электроэнергии, а также обеспечивает более стабильную работу сети. Выполнена реконструкция распределительных устройств 0,4 и 10 кВ. Вместо устаревших установлены современные, использующие ячейки с надежными вакуумными выключателями. Также установлены два сухих трансформатора зарубежного производства. Они современные, энергосберегающие и соответствуют стандарту ECO-Design. Кроме того, будет осуществлена замена изношенных трубопроводов, запорной арматуры и помповых агрегатов на современное высокоэффективное оборудование с автоматизированной системой управления на базе частотных преобразователей", – рассказал начальник водопроводных помповых станций КП "Днепроводоканал" Александр Калныш.

Проект включает термомодернизацию здания станции для предотвращения энергетических потерь. Для автономной работы установлен мощный генератор. Частотный преобразователь мощностью 160 кВт обеспечивает экономию электроэнергии, снижение эксплуатационных расходов и оптимизацию работы насосного оборудования.

"Завершая этот год, мы подводим итоги большой работы, проведенной для укрепления энергонезависимости наших объектов. Энергомодернизация ВНС "Приднепровск" позволит не только значительно повысить ее энергоэффективность и существенно сэкономить электроэнергию, но и гарантирует надежную и стабильную работу станции на десятилетия вперед. Но самое главное – она повысит качество водоснабжения для 80 тысяч жителей Самарского района", – отметил и.о. директора КП "Днепроводоканал" Геннадий Деменин.

По состоянию на сегодня реконструкция станции "Приднепровск" выполнена на 70%. Завершение работ запланировано на первую половину 2026 года.