Единственный в Украине Центр социальной адаптации для эвакуированных людей почтенного возраста работает в Днепре

77-летний Леонид Кононов из Покровского, что в Синельниковском районе сейчас живет и проходит физическую реабилитацию в Центре социальной адаптации в Днепре. Мужчина получил тяжелые травмы – переломы бедра и предплечья. Долгое время не мог самостоятельно передвигаться. После реабилитации в Центре он уже уверенно ходит со вспомогательными средствами и готовится к переезду за границу к родному сыну.

"Когда я сюда приехал, совсем не мог ходить. Было очень тяжело после переломов бедра и предплечья. Я долго лежал и нуждался в постоянной помощи. Здесь, в центре, мне начали помогать с физической реабилитацией, упражнениями, учили ходить с поддержкой. Уже сейчас я поднимаюсь по лестнице, хожу со вспомогательными средствами и чувствую значительный прогресс. Благодаря специалистам я восстанавливаю навыки самообслуживания и готовлюсь к переезду к сыну за границу. Это дает уверенность и надежду, что смогу жить самостоятельно", — делится господин Леонид.

83-летняя госпожа Анисия, эвакуированная из Краматорска, также нашла приют в Центре. Женщина пережила неоднократные обстрелы, осталась без надлежащих условий проживания и была вынуждена срочно уехать из-за холода и разрушения жилья.

"Мне здесь очень нравится. Специалисты центра внимательны, помогают со всем – от документов до психологической поддержки. Я благодарна за каждый день, который могу проводить в безопасном и комфортном месте. Раньше в Краматорске было очень трудно: обстрелы, поврежденные дома, холод, отсутствие тепла и окон. Людей почти не осталось. Здесь я чувствую заботу и спокойствие. Моя самая большая мечта – чтобы закончилась война и мы смогли вернуться домой, в свои дома", – говорит госпожа Анисия.

Центр социальной адаптации, созданный в сотрудничестве с общественной организацией "Океан добра" работает в Днепре с 2025 года. Это единственное в Украине заведение, которое обеспечивает комфортное стационарное пребывание эвакуированных лиц почтенного возраста, в том числе людей с инвалидностью, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, социальной поддержке и реабилитации.

Центр принимает одиноких пожилых людей и лиц с инвалидностью, которые не могут эвакуироваться самостоятельно. Их организованно вывозят из прифронтовых территорий и зон боевых действий при участии благотворительных организаций и волонтеров. Его услугами могут воспользоваться внутренне перемещенные лица, эвакуированные граждане и люди, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах.

Основная задача центра, которую перед ним ставит мэр Филатов, помощь жителям в преодолении кризисных ситуаций, определении индивидуальных потребностей и путей их решения, восстановлении способности к самостоятельной жизни. Здесь обеспечивают условия проживания, социально-бытовое обслуживание, социальную адаптацию и реабилитацию.

В Центре предоставляют временное жилье с полным бытовым обеспечением, четырехразовое питание с учетом состояния здоровья, круглосуточное медицинское наблюдение, психологическую и социальную помощь, сопровождение в восстановлении документов и оформлении статуса ВПЛ, а также организовывают досуг, реабилитационные и оздоровительные мероприятия.

В 2025 году поддержку здесь получили более 620 человек, что подтверждает его важную роль в системе помощи наиболее уязвимым категориям населения.

"Центр начал работу как общественная инициатива, а затем при поддержке Днепровского городского совета было создано коммунальное учреждение. Мы принимаем исключительно организованно эвакуированных людей, которые нуждаются в постоянном уходе. Каждому жителю предоставляем весь спектр помощи – от восстановления документов до поиска места постоянного проживания в Украине или за рубежом. Для каждого человека срок пребывания в Центре является индивидуальным. Наши специалисты оценивают потребности, стабилизируют физическое и психологическое состояние, помогают вернуть навыки самообслуживания. Это позволяет людям более уверенно переходить к следующему этапу жизни", – отметила директор Центра социальной адаптации Днепровского городского совета Юлия Смолярчук.