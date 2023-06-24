Двое в тяжелом состоянии: медики Днепра спасают пострадавших после ночного ракетного обстрела города

Медики Днепра спасают жизнь пострадавшим после произошедшего этой ночью ракетного обстрела российских террористов. По официальным данным, по состоянию на 14:00 24 июня пострадали 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета Днепра.

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В одну из городских больниц были оперативно направлены три человека. Двое пока в тяжелом состоянии. Около них 24/7 дежурят врачи.

"К нам поступило всего трое гражданских пострадавших. Из них одного человека осмотрели медики и предоставили необходимое лечение, однако от госпитализации человек отказался. Еще двое в тяжелом, но стабильном состоянии. Они получают необходимое лечение, поэтому будем надеяться, что уже скоро они будут выписаны". из нашего заведения", – отметил врач-хирург Николай Геннадиевич.